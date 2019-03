Iggy Azalea, de fiesta y en un funeral en 'Sally Walker', su nuevo tema

Tras convertirse en la reina del twerking y triunfar con su música, Iggy Azalea presenta Sally Walker, el tema que inaugura una nueva era en en su carrera como artista.

Para este single, que es el primer adelanto de su esperado disco que llevará por nombre Sophomore, la rapera ha contado con la participación del productor J. White Did It, quién ha trabajado en los últimos éxitos de Cardi B, y también se ha apropiado de la melodía de Little Sally Walker, una canción infantil en Estados Unidos.

Asimismo, Iggy Azalea ha conseguido impresionarnos con el videoclip del tema, dirigido por Colin Tilley, con el que mezcla humor y drama. Por esta razón, vemos a la artista sufrir en el funeral, que acaba transformándose en una fiesta con mucho baile y grandes estrellas de RuPaul's Drag Race, como Mayhem Miller, Shea Couleé y Miss Vanjie.

En los últimos segundos del videoclip, la rapera nos presenta un fragmento del que será su próximo single.