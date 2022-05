Israel, descalificada de Eurovisión por la actitud inapropiada de su representante Michael Ben David

Si bien este año Israel no ha tenido muy buena suerte en su andadura en Eurovisión, su representante, Michael Ben David, va a ser uno de los abanderados más recordados de esta edición.

Todo sucedió después de la última actuación de la noche, la de We Are Domi, representantes de República Checa. En ese momento, Laura Pausini, Mika y Alessandro Cattelan, se disponían a dar paso a las votaciones.

Ben David, decidió colarse entre los presentadores con una banderita de Israel en una mano y una copa en la otra. Intentó besar a Laura Pausini, que muy sorprendida por ese momento, le devolvió el gesto lanzándole un beso con la mano. No contento con ello, el cantante besó a Cattelan en la mejilla.

Un momento de lo más bochornoso que muchos espectadores no dudaron en criticar a través de las redes sociales.

Michael Ben David. descalificado por su comportamiento

Según recogen algunos medios italianos como La Stampa, Michael Ben David ha sido descalificado por su conducta inapropiada al besar a Cattelan. Aún así, esto no afectará al resto de países ya que Israel no ha conseguido clasificarse en la segunda semifinal con su canción I.M.

Por su parte, los presentadores intentaron quitarle hierro al asunto en la rueda de prensa posterior a la segunda semifinal. "Creo que es un chico que se lo estaba pasando bien y no me incomodó. Pensé que era divertido, para mí no fue un problema", ha explicado Cattelan, añadiendo que lo que le había hecho sentir incómodo es ser defendido de algo que no le molestó.

"¿Qué problema hay con un beso? Es solo un beso", ha preguntado Pausini, insistiendo en que fue un gesto sin importancia: "Nosotros lo disfrutamos, él fue muy majo y divertido. Es solo un beso. Y eso es paz".

Mika también ha defendido al representante israelí opinando que "esos momentos son los que hacen Eurovisión".