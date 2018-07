Jason Derulo sube la temperatura en 'Want to want me'

Jason Derulo publicó recientemente el primer adelanto del disco en el que está trabajando y que se publicará durante este año, el single Want To Want Me. Un tema con un ritmo muy ochentero y alejado del sonido de sus anteriores singles. No ha cambiado mucho en la temática del videoclip que justo ha estrenado para la canción en la red social Tinder ¡Aquí te lo presentamos!

Jason Derulo en el vídeo de 'Want to want me' / europafm.com

Tinder ha sido la plataforma que ha utilizado Jason Derulo para presentar el videoclip del tema Want To Want Me. Los pasos eran bastante sencillos de seguir: navegas por la red social para ligar, te encuentras con el perfil de Jason, pulsas el corazón y de forma automática el cantante te entra por chat y ¡voilà! te da el link de su vídeo para que puedas disfrutarlo. Esta es la original manera del cantante y bailarín para atraer a más fans de los que ya tiene.

Con lo que no ha sido muy original es con el videoclip en sí. En él, Jason Derulo se encuentra en la cama desesperado para ir a buscar a la chica que le gusta (que por si dudabais, es una pibón morena llena de curvas). Cuando ya está con ella, se desata la pasión y empiezan las escenas más hot del videoclip. Muy, muy típico de nuestro Jason.

El hecho es que aún no conocemos mucha información del álbum que Jason Derulo está preparando a parte de este Want To Want Me y de las canciones filtradas la semana pasada, Fuck Yo Man y What Is Love. Mientras, podéis seguir enganchados al nuevo single y su correspondiente videoclip.