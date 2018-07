Jennifer Lopez y Fat Joe se van de fiesta en 'Stressin'

Después de Feelin' so good y Hold you down, Fat Joe y Jennifer Lopez vuelven a unir sus fuerzas en Stressin.

Para promocionar el tema, incluido en el próximo disco del rapero, han grabado un videoclip de lo más típico para este tipo de canción: un ostentoso club de Nueva York en el que parece que solo dejan entrar a gente guapa y en su mayoría chicas, y mucho 'product placement', que a JLo le gusta sacar un buen pellizco de cada vídeo que hace.

¿Qué te parece la nueva colaboración entre Jennifer Lopez y Fat Joe?