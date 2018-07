Jennifer López regresa al Bronx en 'Same girl'

Jennifer López vuelve a su antiguo barrio de Castle Hill, en el Bronx, para rodar el videoclip de Same Girl. La cantante abandona el estilo de sus últimas canciones para regresar al estilo R&B de sus inicios.

Jennifer López en el vídeo de 'Same girl' / europafm.com

Jennifer López quiere volver a sus orígenes en todos los sentidos con Same Girl. Dejando aun lado el estilo latino de sus últimos éxitos como Live it up junto a Pitbull, recupera el hip hop y el R&B de sus inicios en esta nueva canción.

Además, para rodar el videoclip también regresa a su antiguo barrio de Castle Hill para demostrarnos que ella sigue siendo una chica del Bronx, por el que la vemos paseando y viajando en metro.

Y a ti, ¿qué Jennifer López te gusta más?