Jennifer Lopez revela que "sentía que iba a morir" cuando rompió con Ben Affleck

Jennifer Lopez y Ben Affleck están viviendo uno de sus momentos más dulces después de una preciosa boda, sin embargo, no todo ha sido tan bonito durante su relación. En plena promoción de su nuevo disco This is me... Now, la cantante ha concedido una entrevista para Apple Music y ha revelado varios detalles curiosos sobre su marido.

Precisamente, este próximo álbum se trata de un guiño a This is me... Then, que estrenó hace 20 años y que coincidió con la ruptura de la artista con Ben en 2004. En ese momento, estaban muy enamorados y rompieron de una forma muy dramática e incluso cancelaron su boda.

Ella ha hablado sobre esto y ha desvelado lo "dolorosa" y traumática que fue para ella esta etapa: "Una vez que cancelamos la boda hace 20 años, fue la angustia más grande de mi vida y, sinceramente, sentí que me iba a morir".

Jennifer Lopez tuvo problemas para seguir componiendo

Aunque no fue solo un golpe personal, sino que también le afectó a su vida laboral: "Por lo que no he hecho música de la manera en que lo hice en 2002 hasta ahora... Me puso en una espiral durante los siguientes 18 años en los que simplemente no podía hacerlo bien. Pero ahora, 20 años después, tiene un final feliz. Tiene el final más grande que nunca sucedería en Hollywood".

Todo esto ya ha quedado atrás y ahora Jennifer mira la vida al futuro con mucho optimismo y fe en el amor. "El amor verdadero existe y algunas cosas duran para siempre. Y eso es real. Quiero transmitir ese mensaje al mundo", ha reflexionado.

De hecho, varias canciones de su nuevo disco van dirigidas concretamente a Ben Affleck como Dear Ben pt. II o Greatest love story never told. "Partes de eso me asustan y creo que partes también asustan a Ben. Él dice: '¿De verdad quieres decir todo esto?'. Y yo estoy como, 'No sé de qué otra manera hacerlo, bebé'", ha concluido.

Jennifer Lopez ha dejado detrás una de las etapas más negras de su vida, pero gracias a su reconciliación con Ben Affleck ha vuelto a creer en el amor y ya es feliz.