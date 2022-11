Jessica Simpson responde a los haters: "Nada ni nadie va a robarme mi alegría"

Jessica Simpson ha respondido al aluvión de mensajes de haters que ha recibido tras su última campaña publicitaria.

La cantante ha sido recientemente imagen de Pottery Barn Kids. En el anuncio que ha protagonizado, muestra las imágenes de la habitación de su hija pequeña Birdie diseñados con artículos de la marca.

Este spot publicitario se ha hecho viral debido, en parte, a los millones de comentarios acerca del peso y la lentitud al hablar de Jessica Simpson.

La artista asegura que se ha despertado "Ansiosa e insegura pero también enfada y a la defensiva" por estos comentarios por ello ha escrito un largo mensaje en Instagram respondiendo a las críticas.

Jessica Simpson aparece en la publicación cantando el tema Party of one. La cantante explica: "Necesito estar en el estudio hoy porque es el sitio donde puedo poner los pies en la tierra y sanar. Tanto como he aprendido a bloquear el ruido destructivo... Los comentarios de las personas y los juicios pueden todavía doler muy dentro con su molestia incesante: 'Tú nunca serás lo suficientemente buena'"

Jessica Simpson siente "compasión" por las opiniones de odio

La artista asegura que lamenta escuchar ciertos comentarios: "Siento compasión por las opiniones de odio que algunas personas pueden sin esfuerzo soltar con tanta intensidad en las redes sociales y en los medios en general".

Aún así asegura que ha estado 5 años sobria y con ello ha aprendido que puede superar cualquier adversidad que se le presente. Además, afirma: "Nada ni nadie va a robarme mi alegría. Puede que te acerques, pero es mía."

Jessica Simpson ha compartido la autoterapia que utiliza para los momentos de inseguridad: "Sé que esto funciona para mi y eso es ir y simplemente cantar mientras me miro al espejo, directamente a los ojos para verdaderamente ver y entenderme. Puedo conectarme con los latidos de mi corazón,. Estoy estable y fuerte. Estoy en casa".

Por último, Jessica Simpson ha compartido un consejo que asegura que le ha servido mucho en su "Caótica vida": "Vive dentro de tus sueños y muévete dentro de ellos. No te rindas porque otro lo haya hecho. Se fiel a ti".

Jessica Simpson ha asegurado varias veces que ha tenido problemas con las críticas que le han causado inseguridades, sin embargo, parece que la artista ha aprendido a lidiar con los comentarios negativos.