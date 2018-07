Justin Bieber estrena el vídeo de 'Confident' con Chance The Rapper

Tras numerosas polémicas Justin Bieber vuelve a ser noticia por su música. Acaba de estrenar el vídeo de Condifent, incluido en su álbum Journals y sus beliebers quieren apoyar al cantante haciendo que este vídeo bata el récord del más visto de la historia de Youtube y ya han conseguido ser Trending Topic mundial con el hashtag #ConfidentVideoTODAY.

Piden también que sea el vídeo más visto en las primeras 24 horas de su lanzamiento, récord que actualmente tiene Miley Cyrus con Wrecking Ball, alcanzando las 19,3 millones de reproducciones durante su primer día.

El vídeo está dirigido por Colin Tiley, que ya ha trabajado con Justin en ideos como Never let you go, U smile, All that matters y Fa la la y cuenta con la colaboración de Chance The Rapper.

¿Conseguirán las beliebers su objetivo?

Descárgate Confident de Justin Bieber en