Justin Timberlake busca a una pareja de novios en 'Not A Bad Thing'

Not a bad thing es el tema escogido como tercer single de The 20/20 Experience - 2 of 2 de Justin Timberlake, tras Take back the night y TKO.

La exclusiva de la publicación del vídeo promocional de Not a bad thing ha sido de Ellen Degeneres y viene en un formato distinto al que estamos acostumbrados.

Dos documentalistas buscan a una pareja real que se comprometió en un tren de Long Island con esta canción junto con imágenes de otras parejas que hablan sobre el amor.

Descárgate Not a bad thing de Justin Timberlake en