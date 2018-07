Justin Timberlake vuelve a la música con su primer single 'Suit & Tie'

La espera para las fans de Justin Timberlake ha llegado a su fin. Tras seis años dedicado al mundo del cine, el ex N'Sync vuelve con su tercer álbum: The 20/20 Experience.

La cuenta atrás de la página web de Justin Timberlake ha llegado a cero esta mañana y, por fin, hemos podido escuchar el primer single del que será su tercer álbum, The 20/20 Experience. Suit & Tie ha sido el tema escogido como adelanto del esperado regreso de Timberlake. Tal y como se había rumoreado, la canción está producida por Timbaland y cuenta con la colaboración del rapero Jay-Z. El sencillo tiene tintes de R&B y de disco-funk que seguro se convertirá en todo un éxito.

El protagonista de In Time, aun no ha aclarado la fecha exacta de publicación de The 20/20 Experience. En una carta abierta colgada en su página web, ha explicado que comenzó a trabajar en el disco en junio y ha asegurado que se lo ha pasado mejor que nunca con su grabación. ¡No te pierdas el primer single de Justin Timberlake tras 6 años de silencio!