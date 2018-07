Keane vuelve en mayo con 'Strangeland'

Keane ha anunciado que lanzará su nuevo disco, Strangeland, el próximo 7 de mayo. Para este trabajo, el trío británico han contado con la colaboración de Dan Grech-Marguerat, productor también de The Vaccines.

Strangeland, que será el cuarto álbum de estudio de Keane, incluirá 12 temas que se distanciarán un poco de la línea de su último trabajo, Perfect Symetry, recuperando el éxito de sus primeros discos Hopes And Fears y Under The Iron Sea: "En muchos sentidos es como si se completara un círculo. En el álbum hay muchas canciones que se inspiran en experiencias vividas creciendo en Battle, siendo críos. No puedes volver atrás claro, pero de vez en cuando, después de un buen día nos vamos a un pub y charlamos un poco de todo o nada, hasta que llega la hora de ir a casa. Sea lo que sea lo que nos hace ser Keane, ese pegamento invisible, aún sigue ahí. Y se puede escuchar en Strangeland", explica Richard Hughes, batería del grupo.

Por otro lado, este será el primer trabajo de Keane con Jesse Quin (bajisita) como miembro oficial de la banda, que empezará su gira promocional junto a "invitados especiales" en el O2 Academy de Newcastle el 23 de mayo y que durará hasta el 8 de junio en el O2 Britxton Academy de Londres.

Tracklist de Strangeland:

1. You Are Young

2. Silenced By The Night

3. Disconnected

4. Watch How You Go

5. Sovereign Light Café

6. On The Road

7. The Starting Line

8. Black Rain

9. Neon River

10. Day Will Come

11. In Your Own Time

12. Sea Fog