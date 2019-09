La boy band británica One Direction se erigió como la gran triunfadora en la gala de entrega de los premios MTV Video Music Awards 2012, superando a Rihanna y llevándose tres galardones. La entrega estuvo muy lejos de aquellas legendarias en las que Madonna se arrastraba en el suelo, o incluso Britney Spears hacía el ridículo en sus coreografías.

Los chicos de One Direction se impusieron a Justin Bieber y a Rihanna en la categoría de mejor vídeo pop, y a sus compañeros de otra boyband The Wanted como Mejor Artista Revelación.

También ganaron en la categoría Mejor Vídeo Viral -votada por los aficionados- por su sencillo de debut What Makes You Beautiful. En la gala interpretaron en directo su última canción, One Thing, ante hordas de chicas histéricas durante la ceremonia de celebrada esta noche en Los Ángeles.

"Ganar un Moonman es genial, ganar dos es increíble", dijo uno de sus componentes, Harry Styles, al recoger el trofeo plateado de los VMA por mejores artistas debutantes.

"¡Muchas gracias! Hemos crecido viendo este show y recoger uno de estos así, directamente, es increíble", añadió un exultante Niall Horan.

One Direction, cuyo mánager es el empresario británico Simon Cowell, hizo historia en marzo cuando se convirtió en la primera banda británica cuyo primer disco, Up All Night, debutó en lo más alto de la lista Billboard 200. Con este triunfo en los MTV Video Music Awards coronan su desembarco en Estados Unidos hace sólo seis meses.

Rihanna, que compartía cinco candidaturas con el rapero canadiense Drake, se tuvo que conformar con un solo premio, aunque era el más preciado de la noche: el de vídeo del año. La cantante nacida en Barbados se lo llevó por su exitoso single We Found Love. "¡Os quiero, chicos! Esto es impresionante", dijo Rihanna, que lucía nuevo corte de pelo, a sus aficionados al recoger el Moonman.

En una ceremonia con el rap muy presente, Nicki Minaj se llevó el premio al Mejor Vídeo Femenino por Starships, mientras que Chris Brown se alzó con dos - mejor vídeo masculino y mejor coreografía por Turn Up the Music.

Drake también se llevó un premio por su vídeo hip-hop HYFR. Calvin Harris fue el ganador del primer premio en la categoría cada vez más popular de música dance electrónica por Feel So Close.

Los VMA se han convertido en una de las ceremonias de entrega de premios más impredecible y controvertidas, aunque esta edición no tuvo ningún momento como el del tórrido beso entre Madonna y Britney Spears en 2003.

Sí se pudo ver al rockero punk Billie Joe Armstrong ya recuperado de un episodio de deshidratación que obligó a Green Day a cancelar un concierto en Italia el pasado fin de semana, y se vio rodeado de gente en el escenario, tras invitar a numerosos fans.

LA ALFOMBRA ROJA

Rihanna, Pink, Emma Watson, Demi Lovato, Taylor Swift entre otras, fueron catalogadas como las mejores vestidas de los MTV Video Music Awards 2012. Sin embargo, y como siempre, otras destacaron por lo opuesto: lucir looks para el olvido en la alfombra roja en el Staples Center. Nicki Minaj volvió a demostrar el mal gusto que le caracterizó en los Grammy. Tal vez quiso parecer estrafalaria, pero la cantante para muchos solo quiere parecerse a Lady Gaga y generar polémica. Nicki Minaj pisó la alfombrar foja de los MTV VMAs con una gorra negra, un enterizo aterciopelado con adornos barrocos y líneas resaltadas en color rojo. Wiz Khalifa y Amber Rose fueron tal vez los peores de la gala, vestidos ambos de negro y sobretodo Rose, quien lució un vestido de encajes que no le favorecía para nada. Rita Ora no quiso pasar desapercibida y llegó con mucho brillo.

