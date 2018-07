Lady Gaga y Tony Bennett inseparables, estrenan videoclip y campaña para H&M

Desde que se juntaron para grabar el dúo The Lady Is A Trap en 2011 Lady Gaga y Tony Bennett no han parado de hacer cosas juntos. El próximo 23 de septiembren publican su disco de duetos Cheek to Cheek, estrenan el videoclip de I Can't Give You Anything But Love y serán imagen de la campaña de Navidad de H&M.

El videoclip de I Can’t Give You Anything But Love, segundo sencillo del álbum, nos muestra imágenes de como fue la grabación en el estudio del tema. En él podemos ver a Gaga de morena y de rubia y con diferentes looks a lo largo del video, un contraste con el mismo estilo de traje que muestra siempre Tony Bennett.

Si con el disco de jazz no tienes suficiente del dúo, quedan apenas tres meses para que veamos sus caras en las marquesinas de las ciudades y en todas las tiendas de H&M. La pareja será imagen de la campaña de Navidad de la marca sueca.

Bennett y Gaga han mostrado algunas imágenes de la sesión de fotos de la campaña en sus redes sociales y han dejado un video mensaje anunciando la noticia. 'Mother monster' sigue manteniendo para la campaña la enorme peluca rizada que ha utilizado durante la grabación del disco.