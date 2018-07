Todo listo para 'Cheek To Cheek', el disco de Lady Gaga y Tony Bennett

Poco a poco vamos conociendo más detalles sobre Cheek To Cheek la colaboración entre Lady Gaga y Tony Bennett. El álbum contendrá clásicos de jazz y tendrá dos ediciones. La de lujo con 16 canciones y la estándar que tendrá tres temas menos. Lady Gaga ha publicado en su Instagram ambas portadas y hemos conocido el tracklist completo. El disco saldrá a la venta el próximo 23 de septiembre.

Finalmente no habrá hueco para nuevas composiciones de Lady Gaga. Entre los clásicos de Cheek To Cheek, está el tema que da nombre al disco, compuesto en 1935 y que han cantado figuras tan importantes como Frank Sinatra, Ella Fitzgerald o Fred Astaire. También podremos escuchar a Bennett y Gaga versionando Bang Bang (My Baby Shot Me Down), tema popularizado por Cher y de máxima actualidad gracias al remix de David Guetta.

Coincidiendo con el estreno de Lady Gaga de las dos portadas, ambas muy similares, con aires retro, la pareja ha publicado I Can’t Give You Anything But Love, un clásico de Louis Amstrong. Es la segunda muestra de como sonará el álbum tras Anything Goes.

Cheek to Cheek es la segunda colaboración entre Bennett y Gaga. La primera fue en la canción The Lady Is a Tramp, incluida en el disco de Tony Bennet Duets II por el que ganó un Grammy.