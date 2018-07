Lana del Rey publica un abstracto vídeo para 'Music To Watch Boy To'

SEGUNDO SINGLE DE 'HONEYMOON'

Tras High By The Beach, Lana del Rey sigue promocionando su recién estrenado álbum Honeymoon estrenando videoclip para su segundo single Music To Watch Boys To. Se trata de una sucesión de escenas inconexas donde podemos ver a la cantante tumbada en un jardín, nadando bajo el agua o a unos chicos jugando al baloncesto.