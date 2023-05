Leiva explica por qué su concierto con Iván Ferreiro fue tan especial "desde sus tiempos de Pereza"

Este fin de semana se ha vivido un inesperado pero increíble momentazo musical. Leiva fue el invitado durante un concierto de la banda de Iván Ferreiro en el WARM UP Estrella de Levante. El madrileño se unió a ellos tocando el bajo y dejó a todos con la boca abierta mientras cantaban El pensamiento circular.

Lo hizo por sorpresa manteniendo un discreto segundo plano, situado al fondo del escenario como pasando desapercibido. El protagonista del concierto fue Iván, que acaba de estrenar su gira Trinchera Pop. Le cedió el micrófono a su amigo con los primeros acordes de El pensamiento circular, de su disco Casa (2016), que cantaron a dúo para sorpresa de los asistentes al festival.

Las palabras de cariño de Leiva a Iván Ferreiro

Varios días después de este momentazo, Leiva le ha dedicado unas bonitas palabras al gallego en Instagram: "Ayer, el bueno de Ricky Falkner no pudo tocar con los Ferreiro y me bajé al Warm up a hacer el show con ellos de bajista. Conozco el repertorio muy bien y salvamos la papeleta! Me siento en casa tocando con ellos, fue un hermoso día de cumpleaños".

Aunque ha desvelado por sorpresa por qué este concierto ha sido tan especial para él: "Desde los principios de Pereza no hacía un show al bajo. Qué buena sensación!".

Sin duda los fans quedaron enamorados con esta interpretación al bajo de Leiva y se lo estarán recordando mucho para que vuelva a hacerlo en breves. ¿Qué te ha parecido?