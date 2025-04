Leroy Sánchez estrena su esperado álbum 'Sorry for the Chaos' | Youtube

Leroy Sánchez es mucho más que el compositor de SloMo, el tema que llevó a Chanel al tercer puesto en Eurovisión. El artista vasco, afincado en Los Ángeles, estrena este viernes su disco Sorry for the Chaos.

Después de colaborar en uno de los mayores bombazos del pop español reciente —SloMo, el temazo con el que Chanel arrasó en Eurovisión y reventó las listas de Billboard—, Leroy Sánchez vuelve a ponerse en el centro del escenario con Sorry For The Chaos, su nuevo álbum ya disponible.

El artista alavés, afincado desde hace años en Los Ángeles, presenta un disco cargado de emoción, potencia vocal y coreografías que están dando la vuelta a TikTok. De hecho, su single NUCLEAR ya fue todo un aviso de lo que se venía: un regreso explosivo con videoclip de alto impacto visual (ya roza el millón de views en YouTube) y una coreografía potente que ha inspirado a fans de todo el mundo a replicarla.

Fallin es otro de los puntos fuertes del disco. Una balada intensa que demuestra que Leroy es un artista de lo más versátil a nivel vocal.

Sorry For The Chaos llega tres años después de su EP STANDBY y supone un paso adelante en su sonido: más maduro, más afilado emocionalmente, y con una producción cuidada al detalle. Temas como Fallin o NUCLEAR muestran su capacidad para combinar letras sinceras con melodías que se te quedan pegadas desde la primera escucha. Lo suyo no es solo cantar bien —que lo hace—, sino emocionar y conectar.

Hablamos de un artista que empezó subiendo covers en YouTube, y terminó con más de 56 millones de reproducciones en su versión de Hello de Adele. Hoy, con 4,36 millones de suscriptores y más de 760K seguidores en Instagram, Leroy Sánchez es mucho más que "el chico que versionaba canciones": es un compositor respetado, una voz con personalidad propia y un artista global.