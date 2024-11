Lola Índigo y Paulo Londra traen 'Perreito Pa Llorar', un tema para sacar las lágrimas en la discoteca

¿Es posible llorar mientras uno baila al mismo tiempo? Parecen dos actos totalmente opuestos, pero que, sin embargo, se unen en Perreito Pa' Llorar, el nuevo tema de Lola Índigo. Atrás quedan temas como La Reina o Discoteka y estrenan un tema de reguetón lento más melódico, con el que la artista granadina se aleja de sus letras llenas de empoderamiento para abrazar la tristeza.

De hecho, la primera escena de su videoclip es de lo más significativa. Vemos a la intérprete de La Niña de la Escuela doblar la esquina con parte de su rimel corrido, como si, Lola Índigo hubiese llorado recientemente, siendo la noche, el único testigo de su dolor.

De repente, todo cambio cuando se encuentra a su amigo, Paulo Londra, quien le muestra toda su empatía a través de un abrazo. A partir de ahí, ambos entran en una especie de casa, donde ambos disfrutan de una gran noche, como grandes colegas. Tal vez, la moraleja del videoclip sea la puesta en valor de esa red de apoyo que son las amistades.

En su letra, precisamente, se refleja un episodio de desamor, donde la nostalgia y la tristeza florecen en una noche de discoteca. La evidencia son sus versos contundentes: "Estabas llorando en la esquina, tú eres una ruina/Y te mereces que te den, que te den, tu propia medicina".

La historia detrás de esta colaboración

Lola Índigo ya era "fan girl" de Paulo Londra, antes de que ella se lanzara a la música. Tal y como explicó la artista de Mujer Bruja en Billboard Argentina, fue el propio rapero quien escribió a Mimi. "Cuando me escribió y fuimos dije: "Pegamos todo", es decir, teníamos una vibra muy parecida (...) Nuestras voces quedan muy en la canción y dije ¿Cómo no pensé antes en que esto podía pasar?" ha asegurado."

Lola asegura que es "un descubrimiento de persona, muy preocupado de su familia". Y que incluso le transmitió varias enseñanzas, cuando el rapero le contó su retirada temporal de los escenarios: "Me emocionó mucho la visión de la vida y lo tranquilo que es", ha expresado.

Letra de 'Perreito Pa' Llorar' (Fuente: YouTube)

Me voy sola pa la discoteca

Un perreito pa llorar

Por más que bebo estoy seca, ni bailando puedo olvidar

Lo que pasa cuando sales por la puerta

Vas un con un perfume y traes otro de vuelta, eh

Por eso DJ pónmela, pon “PERREITO PA LLORAR”

Me dice que me miras, pero no me ves

Tus besos son de mentira y la verdad no sé

Cuando volviste a la casa yo te lo noté

Tu camisa iba manchada de rosa pastel

Pa que no me reces, más veces, búscate un cura que te confiese

Ya no estoy pa ti, no me apetece

Tú te comiste mis sobras, no regreses, eh

Estabas llorando en la esquina, tú eres una ruina

Y te mereces que te den, que te den, tu propia medicina

Y si esta noche tú estás mal…

Me voy sola pa la discoteca

Un perreito pa llorar

Por más que bebo estoy seca, ni bailando puedo olvidar

Lo que pasa cuando sales por la puerta

Vas un con un perfume y traes otro de vuelta, eh

Por eso DJ pónmela, pon “PERREITO PA LLORAR”

Nos conocimos de camino, yendo para la disco

Estaba divina y arreglada

Pero el rímel cayendo por su cara, era algo que alarmaba

Entonces me acerqué, le dije:

¿Qué vamos a hacer?, ¿tienes ganas de bailar o algo para beber?

Para que así tú te sueltes y dejes de ver el celu por alguien que no merece

Baby a veces te escribo lo que nunca te digo

Me parece obsesivo de mi parte

Lo que nunca te digo, siempre queda conmigo

Peleo con el destino para encontrarte

Se va sola pa la discoteca

Un perreito pa llorar

Por más que bebe está seca, ni bailando puede olvidar

Lo que pasa cuando sale por la puesta

Va un con un perfume y trae otro de vuelta, eh

Por eso DJ pónela, un “PERREITO PA LLORAR”

Porque parecen cien años de soledad

No hay nada que cure esta enfermedad

Desde que apagaste la llama

No puedo ver nada en la oscuridad

Y aunque está mal, se siente bien

Siempre que llama yo vuelvo a caer

Y siempre que te vuelvo a ver

Saca el demonio de mi otra vez

Me voy sola pa la discoteca

Un perreito pa llorar

Por más que bebo estoy seca, ni bailando puedo olvidar

Lo que pasa cuando sales por la puesta

Vas un con un perfume y traes otro de vuelta, eh

Por eso DJ pónmela, pon “perreito pa llorar”

Me voy sola pa la discoteca

Un perreito pa llorar

Lola Índigo avanza su anuncio más inminente

Antes del estreno de este single, la artista de Ya No Quiero Ná, ha lanzado la primera pista de lo que se constituye como su gran anuncio. Un mapa de España en el que marcan tres puntos: Madrid, Barcelona y Sevilla. Estas ciudades están marcadas en la imagen con tres símbolos con los que representa sus tres 'eras' como artista, es decir, La Bruja, La Niña y El Dragón.

Sus fans especulan y apuntan a que podría ser nuevos conciertos y que incluso se podrían dar en estadios. Recordemos que el pasado mes de septiembre, Lola Índigo se vio obligada a cancelar su show en el BeBernabéu,rogramado para el 22 de marzo de 2025.