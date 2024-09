Looks, instrumentos y discos: llega a Madrid una exposición sobre Taylor Swift

¡Buenas noticias para los swifties!

La gira The Eras Tour va en camino de convertirse en una de las más exitosas y rentables de la historia. Un repaso por los once discos de Taylor Swift durante más de tres horas por concierto que interpreta temas tan conocidos suyos como Cruel summer, Fearless, Enchanted, Cardigan, Style o Ready for it?, entre muchos otros.

Y en este contexto, sus fans podrán disfrutar en unas semanas de una nueva exposición que permitirá a los asistentes "sumergirse en sus casi dos décadas de carrera". En ella, se exhiben "sus looks, todos sus discos en un formato nunca visto, algunos de sus instrumentos musicales, libros, revistas y objetos muy especiales".

Cuándo y dónde es la exposición de Taylor Swift

La exposición sobre Taylor Swift estará disponible entre el 18 de octubre y el 12 de enero en el Espacio Soho (Plaza España, 6).

Cuánto cuestan las entradas

Las entradas para esta exposición se pueden adquirir en la web expotaylor.com y los precios rondan en función de la edad entre los 12 y los 16 euros.

Es preciso recalcar que no se trata de la exposición oficial que se pudo visitar en Londres durante el paso de The Eras Tour, por lo que no se sabe todavía cuáles serán los objetos que se podrán ver.