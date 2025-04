Loquillo anuncia colaboración con Dani Martín para una nueva versión de 'Feo, fuerte y formal'

"Dame una sonrisa de complicidad / Toda tu vida se detendrá / Nada será lo mismo, nada será igual / Ya sabes feo, fuerte y formal". Estos versos de Feo, fuerte y formal, canción dedicada al actor John Wayne, tendrán una nueva versión este viernes 4 de abril cuando Loquillo publique su colaboración con Dani Martín.

Ambos artistas se unen para darle una vuelta de tuerca al éxito de 2001, cuando Loquillo estaba unido a la banda Trogloditas, de la que se separó desde mediados de 2007. Para anunciar esta reinterpretación de Feo, fuerte y formal, el cantante barcelonés ha compartido un audio donde Dani Martín rememora su actuación con él en el Palau Sant Jordi en 2009, cuando cantaron este mismo tema en directo.

"Recuerdo una anécdota muy Loquillo, cuando probamos sonido en el Sant Jordi con Feo, fuerte y formal. Yo, con toda la humildad porque estaba cantando con el Loco y no me lo creía, te decía: 'Loco, ¿cómo repartimos las frases de la canción?'. Tú me dijiste: 'Cuando te haga así... cantas'", recuerda el madrileño.

"16 años después, ha llegado el momento", dice Loquillo en referencia a su actuación juntos y no al estreno oficial de la canción original.

Loquillo también presenta su libro 'Paseo de gracia'

Aparte de este nuevo estreno musical, Loquillo también está en plena presentación de su nuevo libro Paseo de gracia, sobre el que hablará en el Círculo de Bellas Artes de Madrid el 7 de abril.

"Más que una autobiografía, esta obra es un homenaje a Barcelona, una ciudad que ha marcado su vida y su carrera. A través de sus páginas, el artista recorre sus calles, su historia y su evolución, reflejando los cambios que han definido tanto a la Ciudad Condal como a sus habitantes. En Paseo de gracia, Loquillo no solo habla de su trayectoria personal y artística, sino que también rinde tributo a los referentes culturales que han influido en su vida", destaca la entidad cultural.