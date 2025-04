Loquillo y Dani Martín unen gamberrismo en la nueva versión de 'Feo, fuerte y formal'

El Canto del Loco y Loquillo se subieron juntos al escenario del Palau Sant Jordi en 2009 para interpretar juntos el tema del veterano Feo, Fuerte y Formal y, 16 años después, se han atrevido a grabarla juntos.

Ambos artistas se unen para darle una vuelta de tuerca al éxito de 2001, cuando Loquillo estaba unido a la banda Trogloditas, de la que se separó desde mediados de 2007. Ahora, Feo, fuerte y formal suena a dúo entre los más gamberros de nuestra industria musical. Los artistas consiguen empastar sus voces con ese estilo pop rock que los sigue haciendo brillar en la música.

Dani Martín y Loquillo juegan con la nostalgia al versionar esta canción de 2001 y demuestran que su corazón late al mismo ritmo, pues los artistas abrazan un estilo similar y una sinvergonzonería de la que hacen su bandera. "Dame una sonrisa de complicidad / Toda tu vida se detendrá / Nada será lo mismo, nada será igual / Ya sabes feo, fuerte y formal", cantan.

Para anunciar esta reinterpretación de Feo, fuerte y formal, el cantante barcelonés compartió un audio donde Dani Martín rememora su actuación con él en el Palau Sant Jordi en 2009, mismo año en el que El Canto del Loco publicó su propia versión del tema como parte de su álbum Por mí y por todos mis compañeros...

"Recuerdo una anécdota muy Loquillo, cuando probamos sonido en el Sant Jordi con Feo, fuerte y formal. Yo, con toda la humildad porque estaba cantando con el Loco y no me lo creía, te decía: 'Loco, ¿cómo repartimos las frases de la canción?'. Tú me dijiste: 'Cuando te haga así... cantas'", recuerda el madrileño. "16 años después, ha llegado el momento", añadió Loquillo.