"Quiero darle las gracias por su humildad y ganas": las bonitas palabras de Antonio Orozco a Dani Martín por su colaboración

POR 'Te Juro Que No Hay Un Segundo Que No Piense en Ti'

Dani Martín se ha unido a Antonio Orozco en la nueva versión de Te Juro Que No Hay Un Segundo Que No Piense en Ti, un tema tan especial que merecía esta colaboración para el décimo disco del intérprete de Mi Héroe, El Tiempo no es Oro.

La admiración que sienten el uno por el otro ha sido el motor de esta nueva versión conjunta del tema. Y como fue por redes sociales por donde surgió esta bonita unión, ha sido también por esta vía por donde Orozco se ha mostrado muy agradecido con su compañero.

Orozco se ha mostrado muy agradecido por la acogida de la nueva versión del tema que "se ha convertido en la canción más importante de mi vida y más dedicada de mi vida", tal y como ha expresado el cantante. "Ni en el mejor de mis sueños lo podría haber llegado a imaginar", ha confesado, muy emocionado.

De esta forma se ha dirigido a Dani Martín: "Quiero dar las gracias especialmente a Dani Martín por su entrega, por su cariño, por su coraje, por su emoción, por su talento, pero sobre todo por su humildad y por sus ganas de hacer las cosas".

"La verdad es que no tengo palabras de agradecimiento, ojalá que este mensaje os llegue y sirva para daros un abrazo grande", ha lanzado, despidiéndose de todos sus seguidores con un gran beso y mucha emoción en sus ojos.