Loreen revela por qué ponía una cara tan extraña durante el reparto de puntos en Eurovisión

Hace justo un mes de la victoria de Loreen en Eurovisión 2023 con Tattoo. La artista sueca cumplió con las expectativas de las casas de apuestas y alzó con el micrófono de cristal por segunda vez gracias a sus 583 puntos (340 por parte del jurado y 243 por parte del televoto).

De hecho, muchos de los países competidores le dieron los 12 puntos del jurado profesional y valoraron de forma muy positiva su impactante actuación con las dos plataformas y su íntima voz.

Era una noche muy importante para ella, aunque hubo un detalle que llamó mucho la atención de los eurofans: durante el reparto de puntos no mostraba emoción ni nervios. A pesar de tratarse de una situación tan decisiva para ganar o no, daba la sensación de que no se inmutaba de lo que pasaba en la Green Room.

Qué le pasaba a Loreen durante el reparto de puntos de Eurovisión

Un mes después de la gran noche, la sueca ha concedido una entrevista a Pop Crave y ha hablado de este momento. Según ha dicho, todo su equipo iba mentalizado esa noche para "que no hubiera presión, sino buenas vibras" pero no pudieron cumplirlo: "En la Green Room durante esos minutos se nos vio con una energía muy intensa".

"No sé si me viste, pero yo solo estaba meditando. Estaba mirando a mi equipo como, '¡Todos vosotros debéis dejar de estar nerviosos ahora porque esto me está afectando!" No sabía si era yo o eran ellos, ¿sabes? ¡Probablemente yo, pero de todos modos", ha aclarado Loreen.

Además, la intérprete de Euphoria ha adelantado que este año verá la luz parte de su nueva música, posiblemente "en un mes o dos".

Las dos victorias de Loreen en Eurovisión

La cantante ganó Eurovisión en 2011 con Euphoria y este año lo ha vuelto a hacer con Tattoo y ha confesado que en 2023 "estuvo menos nerviosa" por sus "11 años de experiencia".

"Quería que la actuación y todo fuera auténtico. No quieres que la energía del ego llegue allí. Eso es lo que te presiona. Como, '¡Tengo que ser perfecto! Tengo que ser perfecto con este y aquel', y eso solo perturba la energía amorosa", ha detallado.

Para ir menos nerviosa, hizo como "si la competición no existiera", solo iba pensando que existían dos cosas: la actuación y la gente. "Esas dos cosas fueron mi mundo durante seis meses, y es interesante Es casi como si hubiera estado caminando en este mundo de no pensar en la competencia, casi como si no estuviera allí", ha añadido.

Ahora mismo, Loreen solo tiene en mente su gira por Europa, que hará una parada en España en septiembre, pero no ha descartado acudir también a EEUU el año que viene.