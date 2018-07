Lori Meyers participan con 'Hombre A Tierra' en la BSO de Los Juegos del Hambre: En Llamas

A principios de septiembre, supimos que Atlas de Coldplay sería el tema principal de la BSO de Los Juegos del Hambre: En Llamas y hace menos de una semana, informábamos en Europa FM que Christina Aguilera también formaría parte del soundtrack del filme con We Remain... Pero no solo artistas internacionales cantan para la trilogía más exitosa del año, pues Lori Meyers, la banda granadina de indie rock alternativo, se ha hecho un hueco en la banda sonora de la película con el sencillo Hombre A Tierra.

El tema, escrito especialmente para la ocasión, sonará en los títulos de créditos de la película en España y Latinoamérica. Según la compañía, Hombre a Tierra es "un tema inspirado en el universo ideado por la escritora Suzanne Collins".

La banda sonora de Los Juegos del Hambre: En Llamas ha incorporado tres versiones locales del álbum. Aparte de Hombre A Tierra de Lori Meyers en España y Latinoamérica; ha contado con la participación de los rockeros de Sao Paulo CPM22, disponible solamente en Brasil y los iconos de música electrónica de Berlín ABBY, para la venta de la BSO en Alemania y Austria.

La banda sonora de la película, que saldrá a la venta el 19 de noviembre, la componen artistas de primera línea como The National, Antony And The Johnsons, The Weeknd, Santigold, Imagine Dragons o Patti Smith, además de Coldplay y Christina Aguilera. La película, protagonizada por la actriz de moda Jennifer Lawrence, se estrenará el próximo 22 de noviembre en España.