Maroon 5 publicará nuevo disco en septiembre

En la producción han participado Max Martin, Benny Blanco, Ryan Tedder, Shellback y Sam Martin, detalla Billboard. Este trabajo supone el regreso al grupo del teclista Jesse Carmichael después de dos años.

Para promocionar este nuevo trabajo, la banda de Los Angeles ha firmado un contrato global con la promotora Live Nation, que se encargará de anunciar próximamente las fechas de una gira.

'V' llegará dos años después de Overexposed, un disco que llegó al número 2 de la lista estadounidense, y que triunfó gracias a singles tan exitosos como Payphone, Daylight, Love Somebody y One More Night.