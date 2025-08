De Chanel y Lapili a la nueva balada de Vicco: los momentazos musicales del fin de semana

Julio se despidió a lo grande con la doble cita de Aitana en el estadio Metropolitano de Madrid y agosto no ha empezado de manera diferente. En este primer fin de semana de mes los conciertos se han sucedido por toda España y la magia ha llegado a todos los escenarios.

El viernes empezó fuerte con el Concierto Europa FM de Vicco en La Bañeza. La cantante barcelonesa aprovechó su primera vez en esta localidad para cantar por primera vez en exclusiva una de esas baladas que te ponen los pelos de punta. También hubo exclusivas en el Arenal Sound de la mano de Chanel y Belén Aguilera y hubo dúos inesperados como el de Dua Lipa con su padre. ¡Los repasamos todos!

Vicco presenta 'Universo en contra'

Vicco quiso que su primera vez en La Bañeza (León) fuese especial y presentó en el Concierto Europa FM la balada Universo en contra que escribió hace un año para hablar de "esa persona que nos deja una huella especial, que pensábamos que nuestra vida iba a ser con ella y que al final, por cosas de la vida (o no), no lo fue". Un momento muy especial que nos puso la piel de gallina.

La sorpresa de Chanel y Lapili con 'Matahari'

Chanel también quiso sorprender en su concierto en el Arenal Sound y aprovechó para presentar su nuevo single Matahari. La cantante contó con una compañera de lujo ya que llamó al escenario a Lapili, con quien firma esta colaboración que ya ha avanzado que llegará pronto a todas las plataformas.

Primera vez para Leiva y 'Quién lo iba a suponer'

El concierto de Leiva tuvo también una primera vez. El cantante decidió cambiar el setlist para interpretar Quién lo iba a suponer, la versión del éxito de Chuck Berry You Never Can Tell hecha por Luis y Santiago Auserón en 2016. "No la hemos tocado nunca en directo. La ensayamos antes y esta noche es la primera vez", dijo a modo presentación.

'Bruja', nuevo adelanto del disco de Belén Aguilera

Primera vez también para Bruja, quinto adelanto del disco Anela de Belén Aguilera. La cantante lo hizo debutar el sábado en el Arenal Sound haciendo que esperar a que llegue el 12 de septiembre (día del lanzamiento del álbum) sea más llevadero.

La versión de Manuel Carrasco de 'Ay, mamá'

El vídeo de este momentazo lo encontrarás en los stories de Instagram de Rigoberta Bandini, que alucinó y lo dio todo cuando Manuel Carrasco versionó su himno Ay, mamá en el concierto del Canarias People Fest. Los dos artistas coincidieron en la cita musical y el de Isla Cristina (Huelva) tuvo este divertido gesto con su colega.

BONUS TRACK: El dúo de Dua Lipa y su padre

Lejos de España se produjo también un momento que no se puede pasar por alto. Dua Lipa y su padrese unieron sobre el escenario en el concierto de la cantante de Houdini en el Sunny Hill Festival para interpretar juntos la canción albanesa Era, originalmente de la banda Gjurmët. No es la primera vez que cantan juntos, ya lo habían hecho en la primera edición del festival en 2018.