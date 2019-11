Melendi, cara a cara con su lado oscuro en 'Tan Tonto Como Tú'

Será el próximo 29 de noviembre cuando salga a la venta '10:20:40', el último disco de estudio de Melendi, del que ya hemos podido escuchar los adelantos 'El Ciego' feat Cali y El Dandee, 'Casi' y 'Adiós Soledad.'

Ahora el cantante estrena el reflexivo videoclip de 'Tan Tonto Como Tú', en el que vemos al cantante enfrentarse a su lado más desconfiado. En una charla cara a cara, Melendi se atreve a pelearse consigo mismo y con sus dos maneras de ver el mundo. "Es posible que sea un tonto, pero tú también", le canta a su alter ego rebelde, vestido de negro.

El coach de La Voz Kids estrena este nuevo disco disco después de algunos cambios. Su gira 'Mi Cubo de Rubik' comenzó en junio y terminará el 18 de enero en el WiZink, pero finalmente ese no será el nombre del disco. Se queda '10:20:40'.

"Ha llegado el disco. Me sigue emocionando mucho aunque me da pena que estén en peligro de extinción. Me parece precioso. Aquí hay el trabajo de un año de muchísimas personas. Emociones, ilusiones, lloros, llantos, saltos, alegrías, aquí hay de todo. Espero que os guste mucho. Es un proceso que ha sufrido muchos cambios como bien sabeis los que me seguís y al final ha resultado esto que para mí es una joya. Voy a firmar muchas joyas. Ciao", ha dicho el asturiano en su cuenta de Instagram.