¿Por qué Melody quedó mal en Eurovisión 2025? Los motivos detrás de su antepenúltimo puesto

Melody no decepcionó con su actuación en Eurovisión 2025, ya que la artista demostró ante todo el mundo su potencia vocal y su energía escénica. Sin embargo, Esa Diva no fue suficiente para otorgarle a España una buena posición en el festival, ya que el jurado y el público situaron la candidatura en el antepenúltimo lugar con apenas 37 puntos. Esto supone un resultado inferior al conseguido en 2024 con Nebulossa, que quedó en el puesto número 22.

¿Y a qué se debe esta votación a España? Horas después de la final de Eurovisión, Melody dejó caer que los motivos de su resultado son extramusicales: "Señores, estoy muy feliz y muy satisfecha, porque nosotros hemos ganado. El amor está por encima de todo. Que viva el arte y la música, aunque a veces prevalezcan otras cosas. ¡Pero que viva el arte!", dijo tras conocer su posición final.

La opinión del padre de Melody

Sobre este tema también se ha pronunciado Lorenzo Ruiz, el padre de Melody. Según una exclusiva de Y ahora Sonsoles, el cantante asegura que su hija habría sufrido un sabotaje en las votaciones: "Yo tengo compañeros y artistas que me han mandado un mensaje diciéndome: 'A ver, yo tengo personas en Bélgica, en Holanda, en varios que han intentado votar a Melody a través de la página y no han podido votarla'. Con este impedimento para votar a Melody ya se ve evidente y claro que no han querido que se la votara", dice. Sin embargo, no hay evidencia de que haya habido errores en el sistema de votación.

Además, Ruiz señala el número de reproducciones de las canciones como un argumento a favor de su hipótesis: "Melody tenía más de 13 millones de visitas y el segundo que ha ganado tenía cuatro millones. A ver, saquemos conclusiones...". En este sentido, los resultados de Eurovisión pocas veces están relacionados con las escuchas previas de las canciones. De hecho, Amaia y Alfred consiguieron buenos datos en plataformas de streaming con Tu canción y finalmente quedaron en la 23ª posición.

¿Israel tuvo algo que ver?

Una de las hipótesis más comentadas sobre el puesto de España en Eurovisión 2025 está relacionada con Israel. En la segunda semifinal del 15 de mayo, los comentaristas españoles hicieron un alegato por la paz y recordaron la cifra de muertos en Gaza justo antes de la actuación de la representante israelí. Como respuesta, la organización del festival amenazó a RTVE con sanciones si sucedía lo mismo en la final.

Así, el 17 de mayo, los comentaristas cambiaron el guion para eliminar cualquier alusión al conflicto entre Israel y Palestina, aunque RTVE emitió un pequeño comunicado al terminar el programa previo a Eurovisión 2025: "Frente a los derechos humanos, el silencio no es una opción. Paz y Justicia para Palestina", apareció escrito en las pantallas de las televisiones españolas.

Esther Mucientes, periodista de El Mundo, vincula el mal puesto de Melody a estas tensiones geopolíticas: "Israel quedó en segunda posición gracias al televoto, estuvo a punto de ganar; nosotros quedamos los vigésimos cuartos, nos dieron solo 10 puntos del televoto. No hay mucho que explicar. Blanco y en botella. [...] Melody fue la mayor perjudicada por las amenazas de la UER, pero también lo fue por la decisión de RTVE de responder a esas amenazas".

Luis Mesa, periodista especializado en Eurovisión, descarta que esa sea la razón: "No creo que el puesto de Melody se deba al apoyo de RTVE a Palestina. Los jurados votaron el viernes, antes del mensaje, y el público en su amplia mayoría no se enteraría durante la gala", comenta para Europa FM.

'Esa Diva' no conquistó a Europa

Más allá de posibles explicaciones políticas, el crítico musical Odi O'Malley asegura que el problema es artístico: "¿Merecía Melody ese puesto? No, Melody no. ¿Merecía la candidatura completa de España esa posición? Absolutamente. [...] Me ha parecido alucinante ver a gente hablar pestes de candidaturas de otros países, como si la nuestra no fuera escandalosamente caduca, genérica y sin apenas gancho".

El periodista defiende que Esa Diva no era una canción competitiva en Eurovisión, ni siquiera con la nueva producción. "Nos hemos dejado llevar por el espíritu del meme para convencernos de que Esa Diva era pegadiza. Y la realidad es que no lo es. Menos aún para una señora de Letonia que la escuche por primera vez. La idea era gélida, por mucha chispa que Melody intentara darle al asunto. Porque lo mejor de su candidatura siempre fue ella, pero no había mucho más de donde rascar", opina.

Los datos no eran favorables para Melody

Las apuestas y predicciones previas a Eurovisión no auguraban un buen puesto para España. Las casas de apuestas, que llegaron a situar a Melody en el penúltimo lugar, solo le otorgaban a Esa Diva un 1 % de posibilidades de ganar, situándola en el puesto número 13 de 26 tras su actuación en la final.

Por su parte, las predicciones de EuroDataVision situaban a España en el lugar número 23, solo uno por encima del resultado oficial. A esto hay que sumarle el mal posicionamiento de España en Eurovisión durante los últimos años: en los últimos 26 años, solo seis artistas han superado la vigésima posición.