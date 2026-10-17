Miley Cyrus se emociona al cantar 'Jolene' de Dolly Parton en Los Ángeles: "La echo de menos"

Este viernes 16 de octubre, Miley Cyrus ha celebrado su primer gran concierto en cuatro años en el Hollywood Bowl de Los Ángeles, un recinto emblemático donde la estadounidense ha presentado en directo su nuevo álbum Bass Persuades. Pero el momento más emotivo de la noche ha llegado con el tributo a Dolly Parton, la icónica cantante de country que murió el pasado 25 de agosto.

Miley ha querido recordar a su madrina al cantar Jolene, uno de los mayores éxitos de Parton que la estadounidense ya versionó en 2012 como parte de sus The Backyard Sessions. Desde entonces, ambas artistas colaboraron en varias ocasiones e, incluso, publicaron una versión de Wrecking Ball.

En la pantalla del recinto, Miley ha proyectado un retrato de Parton mientras ha interpretado el tema sentada en el borde del escenario. Allí también ha dedicado unas bonitas palabras en memoria de su madrina: "Hay tantas razones por las que quería actuar en el Hollywood Bowl... Por encima de todas ellas está el hecho de que solo pude ver a Dolly Parton en directo una vez en toda mi vida… y fue aquí", ha dicho, según recoge Billboard.

Las lágrimas de Miley han aflorado cuando ha contado que siente la presencia de Parton más fuerte que nunca. "Dolly y yo somos eternas", ha expresado. "Voy a volver a verla y no puedo esperar porque la echo muchísimo de menos", ha añadido.