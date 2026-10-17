Miley Cyrus cumple un sueño en Los Ángeles con su primer concierto en cuatro años

"Siempre ha sido un sueño para mí actuar en un lugar tan emblemático. He pasado muchas noches inolvidables viendo a los grandes", escribió Miley Cyrus poco antes de actuar en el Hollywood Bowl de Los Ángeles, un recinto icónico que acoge los primeros conciertos de la estadounidense en cuatro años.

Este viernes 16 de octubre, Miley ha celebrado su primer gran concierto desde 2022. Y repetirá el próximo domingo 18. Desde su último show, la artista ha publicado tres álbumes de estudio, pero el gran protagonista ha sido el último de ellos: Bass Persuades. En total, ha interpretado cinco temas de su nuevo disco: Orbit, Different Religion, Bass Persuades, REDLIGHTS y Let's Get Married.

Por supuesto, no han faltado éxitos indiscutibles de su repertorio, tales como We Can't Stop, Wrecking Ball, The Climb, Party in the U.S.A. y Flowers. Todos ellos han sonado durante la última parte del concierto, el cual ha presentado un repertorio de 18 canciones en total.

Otros temas han sido toda una sorpresa. Por ejemplo, Miley ha interpretado Handstand, de su álbum Endless Summer Vacation: "No os esperábais esta, ¿verdad?", ha dicho. De su anterior disco han sonado Something Beautiful y Walk of Fame, aunque el momento más especial ha llegado con su homenaje a Dolly Parton al cantar Jolene. "Dolly y yo somos eternas. Voy a verla de nuevo y no puedo esperar porque la echo muchísimo de menos", ha dicho.

¿Una posible residencia en L.A.?

El 10 de septiembre, Miley anunció el sold out de estas dos citas para las que cerca de 1,5 millones de personas se congregaron en la fila virtual, una demanda muy superior a la capacidad disponible del Hollywood Bowl, de alrededor de 36.000 personas.

Esta gran acogida parece predecir una inminente residencia en ese mismo lugar, pues Miley ya confesó a Zane Lowe que estos conciertos eran un "ensayo general definitivo" para comprobar si el público está dispuesto a viajar hasta Los Ángeles para verla. Ese formato, la programación de varios shows en el mismo lugar, permitiría a la artista dormir en su casa cada noche y no someterse al esfuerzo emocional y físico de las grandes giras: "Es perfecto porque la gente quiere verme actuar y yo quiero dormir en mi cama".

Setlist de Miley Cyrus