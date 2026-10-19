Miley responde a las críticas tras su primer concierto en cuatro años

El regreso de Miley a los escenarios tras cuatro años sin dar un concierto ha sido todo un acontecimiento para sus fieles, que se han entusiasmado con la presentación en directo de los temas de su nuevo álbum, Bass Persuades, en el Hollywood Bowl de Los Ángeles.

Un show en el que, además de su nueva música, la estrella del pop quiso recordar la relación que mantenía con la leyenda del country recientemente fallecida Dolly Parton, con quien mantenía un lazo personal y profesional muy profundo.

Sin embargo, parece que no todos quienes vieron la interpretación de Miley en el escenario angelino quedaron satisfechos con el concierto, criticando la actuación de Miley Cyrus en redes sociales.

Unos comentarios a los que la autora de Flowers ha decidido responder durante su show este pasado domingo. "Nunca he oído que no me entregue por completo a lo que hago. No sé si alguno de ustedes escuchó que alguien estaba haciendo comentarios para generar clics en su video hablando de mi show el viernes por la noche", ha indicado.

"Me resulta difícil estar aquí de pie y hacer este espectáculo. Ya no me sale tan natural como antes", ha declarado, haciendo constar en directo lo que ha explicado en algunas entrevistas, asegurando que sus sensaciones con respecto a las actuaciones en directo no son las mismas que cuando comenzó su carrera. "Porque, como todos nosotros, cambiamos, evolucionamos, crecemos y encontramos lo que nos acompaña. Lo que sigue encajando. Y todos ustedes son mucho más que un ‘experimento’ para mí. Esto no es eso en absoluto. Esto no es un experimento con ustedes, es una experiencia para mí".

"Puedo soportar mucho, pero hay algo que no toleraré: que cuestionen dónde está mi corazón cuando estoy en el escenario. Estoy completamente presente", ha sentenciado.