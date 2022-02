Los Goya 2022 han supuesto el regreso de Joaquín Sabina a los escenarios. El de Úbeda ha participado en la gala, que se celebr justo dos años después del concierto del Wizink Center de Madrid en el que se cayó al foso y tuvo que se trasladado al hospital y operado de urgencia.

Lo ha acompañado en su actuación Leiva, con quien ha forjado una estrecha relación desde que el cantante produjo su disco Lo niego todo. El músico madrileño le ha acompañado con la guitarra, mientras que Sabina ha interpretado el tema Tan joven y tan viejo. El momento ha sido sin duda uno de los más emocionantes de la gala, que el cantante ha cerrado con un "¡Viva el cine español!".

Aquí puedes ver la actuación completa.

Este 12 de febrero es también el cumpleaños de Joaquín Sabina. El de Úbeda cumple 73 años, que Leiva ha celebrado con un divertido comentario en Instagram: "Me puse de gala para brindar por las 73 primaveras de Sabina. De paso, tocaremos en Los Goya".

Leiva y Sabina han protagonizado uno de los tres números musicales de la noche. Los otros han corrido de la cuenta de C. Tangana y Rita Payés, que han presentado el tema inédito Te Venero, y de Luz Casal.

El regreso de Joaquín Sabina a los escenarios

La canción no ha sido elegida al azar, incluye una frase que muy pocos han pasado por alto. "Así­ que, de momento, nada de 'adiós, muchachos', Me duermo en los entierros de mi generación...", dice en este tema Sabina, que hace justo dos años se enfrentó a una operación de urgencia tras caerse desde el escenario a una altura de casi dos metros.

El 12 de febrero de 2020 Joaquín Sabina dio su último concierto junto a Joan Manuel Serrat. La cita tuvo que interrumpirse a los 45 minutos después de que Sabina se precipitase por el foso.

El cantante iba hablando por el escenario cuando la luz lo cegó y no vio el precipicio. Al día siguiente fue ingresado en la UVI y operado de urgencia. El 6 de abril de 2020, en pleno confinamiento, reapareció en el balcón de su casa acompañado de Jimena aplaudiendo a los sanitarios.

No ha vuelto a subirse al escenario desde entonces, aunque ganas no le faltan. El pasado noviembre reveló en una entrevista tener "un plan de volver (a los conciertos) cuando la gente no esté con mascarillas y pueda haber un diálogo más vivo con el público". La ceremonia de los Goya de este sábado ha sido el primer paso de su regreso.