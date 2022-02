'Te venero', la canción inédita presentada por C. Tangana y Rita Payés en los Goya

La gala de los Goya 2022 ha sido también una gala musical. El buen patrón y Mediterráneo han sido las películas premiadas por su música, llevándose el cabezón a Mejor banda sonora y Mejor canción respectivamente, aunque el sonido lo han puesto otros artistas.

C. Tangana y Rita Payés han sido los primeros en subirse al escenario para interpretar un tema inédito. El madrileño ha presentado en el Palau de las Arts la canción Te venero, que grabó en Cuba con Omar Portuondo.

Esta vez ha contado con Rita Payés, que antes de empezar la gala calificó como una de sus artistas emergentes favoritas. Lo gracioso es cómo se pusieron en contacto.

"Cuando me llamó C. Tangana no sabía quién era", contó la joven artista sobre cómo surgió la colaboración. "Nunca había escuchado su música. Pero luego le he conocido y me ha sorprendido para bien, es una persona muy cercana que tiene una relación muy de tú a tú con los músicos y a la que le interesan todos los géneros, me encanta que me haya escogido para tocar con él. ¿Su música? Hay cosas de las letras y los temas que me gustan y cosas que no, prefiero no entrar", dijo en El Mundo.

Te venero es un tema inédito que recrea una conversación entre una madre y su hijo. C.Tangana y Rita Payés la interpretaron acompañados de banda y octeto de vientos y cuerdas.