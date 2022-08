Mónica Naranjo se enfrenta a un problema de salud que le ha obligado a apartarse de los escenarios. La cantante de 48 años ha compartido la noticia a través de Instagram y ha explicado que su equipo le ha obligado a tomar la decisión.

"Un obstáculo que saltaremos juntos… 🙏🎉❤️", dice el comentario que acompaña a su comunicado.

La también presentadora no quiere alarmar a sus seguidores y aclara en el texto que el problema en cuestión no es "nada especialmente grave".

"A veces la vida te coloca un obstáculo inesperado y, cuando todo va bien, te falla una bujía y hay que pasar por el taller. Y esto es lo que le ha pasado a ésta que os escribe", dice la artista, que no aclara qué problema tiene pero sí en dónde están localizado.

"Mi sistema digestivo lleva tiempo dándome guerra y ya he tenido que pasar por el taller a que ajusten alguna tuerca, porque amenazaba incluso con afectar a mi instrumento vocal. Sin ser nada especialmente grave —que no quiero que nadie se preocupe en exceso— el consejo de mi equipo médico es que tengo que guardar un par de meses de recuperación y, aunque no quería, tengo un equipo alrededor que me quiere mucho y que me ha obligado a parar a pesar de mis rugidos (porque una diva, a veces, es complicada cuando las cosas no le sale como una quiere)".

Todos los planes que tenía Mónica Naranjo para septiembre y octubre han sido anulados y el MIMÉTIKA TOUR ya no arrancará en Málaga, y tampoco lo hará en ninguna ciudad española.

"Tampoco podré arrancar gira en octubre en España al no poder acudir a ningún ensayo, ni preparar el espectáculo que os merecéis. Mi equipo se encargará de acomodar las fechas para que pronto podamos volver a encontrarnos y disfrutar de la música y compensaros de alguna manera a aquellos que ya teníais una entrada adquirida", añade en el comunicado, en el que insinúa una fecha y lugar de regreso.

Mónica Naranjo calcula que podrá volver antes de que termine el año. "Aunque una no elige cuándo le pasan estas cosas, lo que uno sí elige es cómo afrontarla. Yo lo hago con la mayor de las ilusiones por volver a reencontrarnos y subirme encima de un escenario a finales de año", dice la artista que apunta que MIMÉTIKA TOUR se estrenará en Chile en diciembre. La fecha que tiene marcada en su agenda es el 2 de diciembre y el lugar, el Gran Arena Monticello.