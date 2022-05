Amaia cuenta qué sintió cuando Mónica Naranjo la rechazó en el concurso 'El número 1' con 13 años

Solo tenía 13 años cuando sus padres la apuntaron a El Número 1, un programa de talentos de Antena 3 que prometía proyección y trabajos en la música para su ganador.

Participaban niños y mayores y Amaia tuvo que enfrentarse en un duelo con Alberto, un hombre que cantaba rancheras, para conseguir pasar de fase en el programa. No lo consiguió, el jurado no le dio el visto bueno y la eliminó de la competición, pero la carrera de la navarra no quedaría ahí.

Cinco años después, con los 18 ya cumplidos, Amaia conseguía pasar los castings y ocupar una plaza en Operación Triunfo, formato que en 2017 regresaba a TVE sin imaginar que terminaría cosechando casi más éxito que en su primera edición, de la que salieron artistas como David Bisbal o Rosa López.

Fue entonces cuando España se enamoró de Amaia y la convirtió en ganadora. Su espontaneidad, un espíritu naif y una voz prodigiosa que había tenido como referentes a figuras como Marisol fueron algunos de los ingredientes que encandilaron al público desde la primera gala. Había nacido una estrella.

Qué le dijo Mónica Naranjo en su expulsión

Fue en el año 2012 cuando una jovencísima Amaia de solo 13 años hacía sus pinitos en la música en el programa El Número 1, de Antena 3. Fue su primer contacto con las cámaras de un plató de televisión, esas que ahora domina cuando se trata de interpretar un tema. Lo bordó hace solo unos días cantando Yamaguchi en El Intermedio de laSexta.

En el jurado de El Número 1 estaban Natalia Jiménez, -cantante y líder de La Quinta Estación-, David Bustamante, Ana Torroja y Mónica Naranjo.

Aunque todos se mostraron visiblemente emocionados por la decisión que tenían que tomar, fue la intérprete de Pantera en Libertad la que echó la vista a atrás para dar una valoración a Amaia que también le serviría como consejo para el futuro.

"Por todo lo que he visto, que soy madre, si los adultos no estamos preparados para el éxito, imagínate una cría. Te juro, Amaia, que te estoy haciendo el favor de tu vida ahora que eres joven. Si ahora mismo haces una pausa en el camino y lo retomas cuando seas joven dentro de unos años, entonces volarás. Pero si te quedas aquí, con lo pequeñita que eres, te devorarán como he visto a tantos", apuntó antes de levantarse y arrodillarse ante a Amaia para pedirle disculpas por la expulsión. "Sé que es bueno para ti", sentenció. Y lo cierto es que no le faltaba razón.

Qué sintió cuando fue eliminada

Ahora que promociona su segundo disco, Cuando no sé quien soy, en las entrevistas es inevitable que salgan a la luz estos temas del pasado. En una charla con El Periódico, la cantante recordaba cómo vivió ese momento y cómo se lo tomó. Para ella era un juego. Fueron sus padres los que la apuntaron al concurso cuando solo tenía 13 años.

"Tenía razón (Mónica Naranjo). Volví a casa y seguí con mi vida normal, sin dramas. Me lo había tomado como un juego, por vivir la experiencia. Con ese mismo espíritu me presenté a 'Operación Triunfo", aseguraba antes de diferenciar un concurso de otro.

El segundo, OT, le cambió la vida "radicalmente". "Cuando acabó 'OT', me vi inmersa en una promoción loquísima. Nos llevaban a todos los sitios que podían. No sabía ni dónde estaba. Me sentía como una marioneta. No lo pasé bien, pero no lo cambiaría, porque aprendí", recuerda.