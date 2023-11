Muere una fan de Taylor Swift por el calor extremo en su concierto de Río de Janeiro

La ola de calor extremo que atraviesa Brasil, con temperaturas de más de 40 grados y sensación térmica de casi 60, se ha cobrado una víctima en el concierto de Taylor Swift de este viernes 17 de noviembre en Río de Janeiro.

La joven Ana Clara Benevides, de 23 años, ha fallecido por un golpe de calor poco antes de empezar el show de la artista norteamericana. La víctima se desmayó después de empezar aa sentirse mal y sufrió una parada cardiorrespiratorio dentro del Estadio Olímpico Nilton Santos, sede del concierto que forma parte de The Eras Tour.

"Ana se sintió mal y fue rápidamente atendida por brigadistas y paramédicos. El equipo médico optó por llevarla al Hospital Salgado Filho, donde después de casi una hora de atención de emergencia, infelizmente falleció", explicó Time For Fun, productora del evento, en una nota en la que envió a la familia.

"Se hicieron ejercicios de reanimación, pero no resistió. En este momento, no se puede precisar la causa de la muerte, que será investigada", añadió la secretaría de Salud de Río de Janeiro.

"Con el corazón destrozado"

Taylor Swift confirmó la triste noticia en sus redes sociales y, en un breve comunicado compartido en Instagram Stories, lamentó el fallecimiento.

"No me creo el estar escribiendo estas palabras, pero con el corazón destrozado tengo que decir que hemos perdido a una fan esta noche antes de mi concierto. No puedo expresar cómo de devastada estoy por esto. Tengo muy poca información más allá del hecho de que era increíblemente bella y demasiado joven", apuntó la cantante.. "El dolor me domina cada vez que intento hablar sobre esto. Esta es la última cosa que pensé que podría pasar cuando decidimos traer este tour a Brasil".

La propia artista sufrió los efectos del calor extremo durante su actuación y llegó a interrumpir el concierto para que los miembros de seguridad y la propia organización proporcionasen agua al publico de las primeras filas. También trató de ayudarles lanzando varias botellas de agua desde el escenario.

La organización del evento, que está siendo investigada, prohibió entrar en el estadio con botellas de agua pese a las altas temperaturas.

Segundo concierto cancelado

El triste fallecimiento y la situación de calor extremo que vive Brasil ha llevado a la productora del evento a reprogramar el concierto del sábado 18 de noviembre y moverlo al lunes 20.

La decisión se tomó cuando parte del público ya estaba dentro del estadio, lo que no ha sentado demasiado bien a sus seguidores.

Para este segundo concierto, la productora había reforzado los puntos de distribución gratuita de agua durante el evento y la estructura de atención médica.

Mientras tanto, el Gobierno de Brasil ha anunciado una investigación sobre la falta de agua en conciertos.

El ministro de Justicia, Flávio Dino, aseguró en sus redes sociales que la Secretaría de Protección al Consumidor abrirá una "inmediata investigación" sobre las restricciones que impiden a quienes asisten a conciertos multitudinarios acudir con sus propias botellas de agua,

"Es inaceptable que personas sufran, desmayen y hasta mueran por falta de acceso al agua", escribió el político, que compartió en X una resolución que obliga a la organización del evento a "garantizar el acceso gratuito de botellas de agua de uso personal" al estadio y "habilitar fuentes o distribuir agua" para el público.

En el concierto del 17 de noviembre de Taylor Swift en Río de Janeiro tuvieron que ser atendidas cientos de personas por deshidratación y desmayos. Por ahora se desconoce la cifra oficial de atendidos pero los medios locales hablan de cerca de 1.000 personas.