Muere Francesc Picas, exmiembro de Loco Mía, a los 53 años

El cantante Francesc Picas, quien formó parte del conocido grupo Loco Mía (1989-1992), ha fallecido en Barcelona a los 53 años. Su familia ha confirmado la noticia a través de un breve comunicado compartido en Instagram, en el que han pedido respeto y privacidad y ha omitido datos sobre la causa de la muerte.

"A todos los amigos y seguidores de FRANCESC PICAS:

La Luz de Francesc se ha apagado en esta vida, pero nunca lo hará en la eternidad. Queda en el corazón y la memoria de todos aquellos que tanto le hemos querido. La familia y amigos, en esta tan dolorosa situación, pedimos privacidad y que su legado humano y artístico se preserve con todo el amor y respeto que él se merece. Gracias por vuestra comprensión y apoyo. La Familia.

Si somos Luz, todo es posible. Y si somos Luz, todos somos Uno.” - Francesc. Barcelona, 22/11/2023 #FRANCESCPICAS 1970-2023"

La noticia había llegado un día antes a la cuenta de fans de Francesc Picas en Facebook, donde se confirmó la fecha del fallecimiento pero no el motivo. "Nuestro poeta dejó esta tierra el 18 de noviembre para unirse a los seres celestiales que lo esperan. Aún me cuesta tu partida. Dios te tenga en su gloria… Un día me dijiste que los abrazos no saben de distancias. Te abrazo infinito hasta el cielo querido Francesc Picas", señala la publicación.

Loco Mía y su nuevo proyecto musical

Francesc Picas entró a formar parte de Loco Mía en 1989 cuando tenía 17 años. Se incorporó para ocupar el lugar del fundador Xavier Font, que dejó su papel sobre los escenarios para convertirse en mánager de la formación. Fue la época de mayor éxito del grupo, que ya arrasaba en Ibiza y decidió dar el salto a Latinoamérica.

Dejó el grupo en 1992 —año en que se separó la formación original— y probó suerte como cantante en solitario. "Después de Loco Mía, saqué un disco como solista, Bendición, que estuvo muy bien y funcionaba muy bien, pero vivía de toda la sombra del grupo. Y una vez más tuve que huir porque el síndrome (del impostor) me perseguía", contó en una entrevista el pasado agosto al recordar su carrera.

Después de este proyecto, el cantante abandonó la carrera artística para estudiar Psicología, carrera que tuvo que costearse con trabajos alternativos. “Para pagarme los estudios, me puse a trabajar por ejemplo de portero de noche en una residencia de gente mayor. Era incompatible que yo hubiera estado en América triunfando y que luego estuviera, al cabo de unos años, ahí, trabajando de portero”, explicó en la citada entrevista.

Su vuelta a la industria musical se produjo "hace tres, cuatro años". "Lo que ahora presentamos como concierto ha sido un proceso de ir poniendo piezas en un puzle para llegar a este concierto, que se llama In time”, explicó sobre su regreso.

Francesc Picas es el tercer miembro de la banda que muere. En 2018 fallecieron Santos Blanco a los 46 años y Frank Romero, a la misma edad. Sobre el primero se dijo que murió por causas naturales —"no se despertó"— y el segundo murió por una infección provocada por una bacteria.