Muse estrena nuevo tema: 'Mercy'

Muse ha publicado oficialmente otro tema que aparecerá en su nuevo disco, Drones, que sale a la venta el próximo 8 de junio. La canción se llama Mercy y es el tercer avance que hemos podido escuchar después de Dead Inside y Psycho. Así pues este tema se convierte en el nuevo single y llega acompañado por su lyric video.

La banda británica describe Mercy así: “La frase que abre el tema ‘Help me I’ve fallen on the inside’, es una referencia a aquellos protagonistas que reconocen haber perdido algo, que se han perdido a sí mismos, y se dan cuenta de que están siendo vencidos por las fuerzas oscuras que aparecieron en ‘Psycho'”. La verdad es que la canción suena más suave y melódica que las anteriores dos canciones del mismo álbum.

Aquí puedes escucharla: