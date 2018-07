Muse estrena nuevo videoclip: 'Dead inside'

La banda británica Muse publicarán su nuevo disco Drones el próximo 8 de junio, poniendo así fin a un silencio discográfico que dura ya tres años, desde aquel The 2nd Law de 2012. Las canciones del álbum, producido por John Mutt Lange, son Dead Inside, [Drill Sergeant], Psycho, Mercy, Reapers, The Handler, [JFK], Defector, Revolt, Aftermath, The Globalist y Drones.

Psycho fue el primer tema que estrenó el grupo, que ahora el presenta nuevo videoclip para el primer single oficial del álbum, Dead Inside. El vídeo está protagonizado por los bailarines Will B. Wingfield y Kathryn McCormick con la coreografía de Tessandra Chavez y ha sido dirigido por Robert Hales.

Drones es su séptimo álbum de estudio: "Este disco explora el viaje de un humano, desde su abandono y pérdida de esperanza, hasta su adoctrinamiento por el sistema para ser un drone humano, para su eventual deserción de sus opresores. Porque el mundo está dirigido por drones utilizando drones para convertirnos a todos en drones", reflexiona el líder de la banda, Mat Bellamy, sobre el concepto del disco.

Muse presentará Drones en España en julio dentro del cartel del Bilbao BBK Live Festival.