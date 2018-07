Escucha 'Psycho', un adelanto del nuevo disco de Muse

Muse regresa anunciando la fecha de salida a la venta de su próximo álbum y el título que va a llevar: Drones. Este disco se edita tres años después del último trabajo de la banda inglesa, The 2nd law. Drones se podrá comprar a partir del 8 de junio.

Para no hacer tan dura la espera, la banda ha lanzado un avance que muestra el sonido que va a tener el nuevo trabajo, que no es otro que el característico de Muse, acompañado del un peculiar lyric vídeo promocional dirigido por Tom Kirk y Simon Bennett. Esta canción se llama Psyco y nos muestra la esencia más rock del grupo inglés, con sus riffs de guitarra y el sonido tan particular del bajo.

Aún así, este tema no es el primer single del álbum, solamente un adelanto. El primer sencillo oficial se podrá escuchar el próximo 23 de marzo y llevará el nombre de Dead Inside. Será la representación del tan esperado nuevo álbum de Muse, en el que han trabajado junto al productor Robert John “Mutt” Lange en unas canciones que a palabras de Matt Bellamy “explora el viaje de un ser humano, desde su abandono y pérdida de la esperanza a su adoctrinamiento por el sistema para ser un drone humano, y para la traición por parte de sus opresores. Drones son psicópatas metafóricos que permiten el comportamiento psicopático sin opción alguna. El mundo está dirigido por Drones que utilizan Drones para convertirnos a todos en Drones”.

Aquí puedes escuchar el apertivo de Drones, Psycho: