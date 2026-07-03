Nicki Nicole grabó dos temas con C. Tangana pero "nunca salieron"

¡Ocurrió pero nunca vio la luz!

Nicki Nicole y C Tangana grabaron dos canciones juntos pero, según ha contado la argentina en una reciente entrevista, nunca llegaron a salir.

"Así somos los artistas", ha bromeado en el programa Tapados de laburo después de recordar que ella lo animó a sacar la canción Tú me dejaste de querer. "Salgo en el documental diciendo Este tema lo tienes que sacar", ha contado al escuchar el gran hit de El Madrileño.

Los dos cantantes se conocen desde hace años y en 2024 la argentina también se refirió a este asunto en una entrevista en Vogue. "Nunca saqué una canción con él y nos juntamos en el estudio desde 2019”, dijo sin referirse a temas concretos.

Nicki Nicole y el significado de 'Superestrella' de Aitana

Nicki Nicole hizo estas declaraciones durante el juego En una nota, en el que sonó también la canción Superestrella de Aitana.

"Es buenísimo este tema", dijo al al escucharlo, y añadió: "Su concepto es espectacular".

"Habla de que el chavón quiere estar con ella pero ella es una superestrella, y él le dice Me chupa un huevo porque yo quiero estar con vos en cualquier lado. Y ella le dice, No, me filmas...", resumió de manera escueta la cantante, que se ha llevado el 10 de Aitana (¿o deberíamos decir el 14?).

"Nicki Nicole lo explica perfecto", escribió la intérprete de Barcelona al escuchar su valoración. Si alguien todavía no entiende el significado de la canción se puede quedar con este resumen. Escueto pero definitivo.