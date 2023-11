Nil Moliner: "Mi bandera' es la canción que más miedo me dio al sacar el disco"

Lugar Paraíso, el tercer álbum de estudio de Nil Moliner, acaba de salir del horno y su lanzamiento ha traído al cantante catalán al estudio Europa FM de Barcelona para charlar con Laia Flórez.

15 canciones componen este disco que arranca con un emocionante prólogo, El Manifiesto, leído por Andreu Buenafuente. "Que sea Andreu quien abra el disco para mí es maravilloso porque su voz ha sido un refugio para mí mientras lo componía y ha sido maravilloso que ahora sea su voz la que cierre el círculo", ha contado el cantante sobre el audio de 40 segundos que da pasa a las 15 canciones del álbum.

"Hace de anfitrión perfecto", apunta Nil Moliner, que escribió este mensaje con el objetivo de explicar a sus oyentes qué es realmente un Lugar Paraíso. "Ese mundo interior nuestro, lo que tenemos dentro y desde donde queremos y nos sentimos libres, desde donde actuamos y soñamos", continúa. "Es el lugar desde donde he escrito este disco y desde donde la gente lo va a escuchar. Diría que hace un match perfecto".

La favorita de Nil Moliner

Nil Moliner ha compuesto 15 canciones para este álbum y confiesa que hay dos que le gustan especialmente. "La que abre el disco, Good Day, por la energía y la buena vibra que espero que es adonde te lleve el disco", apunta el cantante, que se queda también con Mi bandera: "Son como los dos extremos de los que hablo en el disco. De sentimientos buenos y no tan buenos".

La canción Good Day tiene un significado muy especial para Nil Moliner. "Para mí el afrobeat es muy importante en mi vida, es una influencia directa en mi carrera y tener este afrobeat con Camidoh es increíble. Es un artista al que admiro desde siempre y tenerlo en el disco es increíble", apunta el artista, que viajó a Ghana para conocer al artista y conocer también su cultura: "Estoy muy feliz, tener su flow en el disco es maravilloso".

Mi bandera es también muy especial: "Me rompí bastante por dentro. La escribí en el hotel con ese sentimiento de soledad de cuando estás de gira y estás muchos meses fuera de casa, lejos de la familia, de tus amigos, y lejos del amor también. Es bastante incompatible todo. Cuando te das cuenta escribes esta canción como manera de refugio, de soltar las cosas, de terapia... Es la canción que más miedo me dio al sacar el disco porque sentía que me desnudaba mucho a nivel emocional".

El disco más distinto de su carrera

Lugar Paraíso es un álbum muy distinto a los trabajos anteriores de Nil Moliner. "Lo he escrito de gira, en movimiento, en los hoteles, en los aviones... las ideas salían ahí. Te pasan muchas cosas y te planteas sin querer un disco tan variado a nivel musical. De repente, de la canción 1 a la 15 son universos totalmente distintos y ninguna canción se parece entre sí. Yo creo que si a alguien no le gusta una canción, la próxima puede ser su favorita porque son muy distintas a nivel de estilo", ha apuntado el cantante.

Nil Moliner señala que "es un disco con unos universos totalmente distintos entre sí". "En los otros igual había packs de tres canciones. Aquí no, aquí hay diferencia muy grande, escuchas una canción y otra y te puede parecer una canción distinta por lo distintos que son los hilos y las texturas. Es maravilloso".

Lo compuso fuera de casa, llenando el bloc de notas de su móvil de apuntes a los que luego fue dando forma. Para Moliner, el inspiración puede estar en cualquier sitio y, si un día no la encuentra, no se fruta. "Cuando no estoy inspirado no me siento al estudio. Lo mejor es dejarlo y no frustrarse. No pasa nada. No siempre se está inspirado y no siempre salen canciones", señala. "Conocerse a uno mismo en el proceso de composición es clave para controlar las frustraciones".

El loco rodaje de 'Luces de ciudad'

El disco incluye también la canción Luces de Ciudad, una colaboración muy especial para Nil Moliner. "Me acompañan dos grandes amigos, mis hermanos. Dani Fernández y Álvaro de Luna", cuenta sobre este tema que nació de las conversaciones de los tres "arreglando el mundo entre cervezas".

"Es muy especial", reconoce. "En el rodaje nos echaban bronca los de producción porque eso parecía un patio", recuerda al hablar del día que grabaron el videoclip. "Realmente estaba un bar tomando unas cervezas con mis dos amigos, hablando de la vida, pero estábamos rodando y nos tenían que decir 'chicos, vamos a rodar. Por favor, callad ya".

Nil Moliner acompaña el disco de una gira que abre el 20 de abril en el Palau Sant Jordi Barcelona y ante el que se muestra especialmente feliz. "Va a venir gente de todas partes", apunta. "Es una obsesión que tenía de celebrar la vida con gente de muchos sitios. Es magnífico porque me están escribiendo diciendo que va a venir. Me hace muy feliz".