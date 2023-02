Nina: su puesto en Eurovisión, su pareja desde hace 20 años y por qué renunció al apellido de su padre

Nina tenía solo 21 años cuando debutó como azafata en el popular concurso de los 80 Un, dos, tres… responda otra vez, aunque su carrera como cantante había empezado años antes de la mano del prestigioso músico y director de orquesta Xavier Cugat. En el espacio que conducía Mayra Gómez Kemp, la artista catalana, con su característica melena morena rizada y su prodigiosa voz, no tardó en ganarse al público.

"De aquella etapa, recuerdo muy especialmente la voz, la calma y la exigencia patológica de Chicho. La generosidad infinita de Mayra Gómez Kemp y su risa contagiosa. Por supuesto, recuerdo a tod@s los compañeros actores y, cómo no, a mis queridas compañeras de aventuras televisivas, las azafatas de aquella etapa, Silvia Marsó, Kim Manning, Isabel Serrano, Victoria Vivas, Jenny y Beverly con quienes compartí una de las etapas más intensas e impactantes de mi vida profesional. Batimos el récord de audiencia 23.151.000 espectadores. Sí, sí, lo has leído bien, más de 23 millones de personas. Cuando paseaba por la calle tenía la sensación de llevar los 23 millones pegados a mi espalda”, escribió la cantante de 56 años sobre esa etapa de su vida profesional.

De 'Un, dos, tres...' a Eurovisión

Su participación en el programa de Chico Ibáñez Serrador fue su plataforma directa a Eurovisión 1989, que se celebró en la ciudad suiza de Lausana. Nina representó a nuestro país con la canción Nacida para amar, que logró quedar en una digna sexta posición.

Ese fue su primer contacto con el festival europeo de la canción y no sería el único. Más de una década después, volvió a la primera línea de la actualidad eurovisiva como directora de la Academia de Operación Triunfo, el talent show que sirvió como trampolín de lanzamiento de nuevos artistas y que premió a algunos de sus concursantes con la participación directa en Eurovisión.

Rosa López, ganadora de la primera edición, compitió en el certamen con la canción Europe's living a celebration, llevando a David Bisbal, David Bustamante, Chenoa, Gisela y Geno para hacerle los coros.

La exigente directora de Rosa López, Beth, Chenoa y Manuel Carrasco

Su mayúscula profesionalidad y su respeto por la música convirtieron a Nina en una exigente directora y profesora de la academia por donde pasaron Rosa López, Chenoa, David Bustamante, David Bisbal, Manuel Carrasco o Beth.

"La fama de autoritaria o de dura que tengo es simplemente por hacer bien mi trabajo", exponía cuando le preguntaban por su estricta forma de enseñar. Algo que también valoraron sus alumnos. "Nina fue un referente, un puntal y una maestra. Fuiste muy buena directora", dijo de ella Gisela, concursante de la primera edición del programa.

La catalana condujo la academia durante tres temporadas: 2001, 2002 y 2003. En 2004 tuvo que rechazar el proyecto pues estaba embarcada en la ambiciosa producción del musical Mamma Mia!, donde daba vida a Donna, la protagonista de la historia. El espectáculo se estrenó en noviembre de 2004 en el Teatro Lope de Vega de Madrid y se convirtió en un fenómeno con 2.738 funciones y más de dos millones y medio de espectadores. "Aunque en principio me iba seis meses a Madrid, terminé haciendo Mamma Mia! nueve años”, contó sobre este trabajo.

En enero de 2011, Nina volvió a la televisión y regresó a la academia del programa que le era más que familiar, Operación Triunfo. Los malos datos de audiencia provocaron la cancelación de esa edición y Nina volvió a desaparecer de la pequeña pantalla, pero no de los escenarios de los teatros donde, además de retomar Mamma Mía!, protagonizó otros musicales, incluido Nina. 30 años, en 2013, para celebrar sus tres décadas de carrera.

Por sorpresa, en enero de 2020, se anunció el regreso de la cantante a Operación Triunfo XI, esta vez como jurado en sustitución de Ana Torroja, que había sido juez en las ediciones IX y X. “Es como un regalo que me hace la vida”, afirmó la protagonista ilusionada y encantada con su regreso.

Maestra de voz

Muchos meses pasaron desde que terminó el programa en el que se proclamó ganadora Nia Correia (junio de 2020) hasta que Nina volvió a aparecer en pantalla. Fue en octubre de 2021, en el espacio de TVE Cafè d’idees, conducido por la periodista catalana Gemma Nierga. Sin rizos y con el pelo muy corto y casi blanco, la cantante sorprendió a todos con su radical cambio físico, apostando por la naturalidad a sus 55 años.

"Más que preocuparme me ocupo de llegar físicamente bien a la vejez. Cada vez me cuido más porque el cuerpo me pide que así lo haga. No tiene secreto: cuidar la alimentación, nadar cada día 45 minutos, caminar una hora diaria, dormir mucho y bien, y tomártelo todo con sentido del humor", afirmaba meses antes en una entrevista en la revista ¡Hola!.

Nina ha pasado estos últimos años volcada en su trabajo como coach vocal y ha continuado ampliando sus estudios —se graduó en Logopedia e incluso comenzó Filología catalana—. Por su escuela, Nina Academia, han pasado, además de artistas, presentadores de televisión, como la mencionada Gemma Nierga o la actriz Silvia Abril.

En julio de 2022 la cantante y profesora se incorporó al talent show A 2 Veus de TV3CAT como presentadora y directora musical. Y la televisión también se ha convertido en protagonista del recién estrenado año de la catalana pues es la nueva portavoz del jurado de la segunda edición del Benidorm Fest en sustitución de Nacho Cano.

Nina compagina este trabajo con su otro gran proyecto profesional de 2023: Los puentes de Madison. El musical. La cantante da vida a Francesca, un ama de casa atrapada en una vida de provincias que vive una apasionada historia de amor con Robert, el fotógrafo de National Geographic al que conoce mientras realiza un trabajo por los alrededores del pueblo de Iowa donde ella vive.

Un largo amor…

En este 2023, la artista cumple cuatro décadas de carrera, cuarenta años siendo una cara conocida del mundo de la música y la escena de nuestro país. Sin embargo, de su vida privada pocos son los detalles que se conocen pues, fuera de los escenarios y los platós, ha conseguido mantenerse alejada del foco mediático.

En la intimidad, la artista es Anna María Agustí Flores, nombre que esconde una dura historia detrás. Hasta la mayoría de edad en su DNI era reconocida como Anna Gayete Flores. Renunció al apellido de su padre en cuanto cumplió los 18 como gesto de olvido al hombre que había abandonado a su madre y a sus hermanas cuando eran pequeñas, y como reconocimiento al que sí ejerció como figura paterna, José Agustí, el hombre con el que su madre rehizo su vida sentimental y que las quiso como si fuesen sus propias hijas.

Otra de las revelaciones recientes de Nina tiene que ver con su salud y con su gran pasión: cantar. Lo contó en su propia cuenta de Instagram cuando comenzó a ensayar Los puentes de Madison.

“A los 44 años, una intervención quirúrgica me ocasionó la menopausia anticipada y con ello un envejecimiento prematuro que noté en la piel, el pelo y, sobre todo, en la voz. He aprendido a vivir con la sensación de perder la voz. Con el tiempo me he dado cuenta que no la pierdo sino que envejece como el resto del cuerpo, y debo cuidarla”, contaba sobre ese delicado momento de su vida.

En redes sociales también presume de su gran amor… Desde hace 20 años comparte su vida con Toni, el hombre por el que llegó a plantearse dejar Barcelona y trasladarse a vivir a Mallorca, de donde es él.

“Veinte años de camino… De risas, complicidad, respeto, confianza, admiración y compenetración. Decimos adiós a un año, amor, en el que hemos cumplido proyectos vitales. Y abrazamos con ilusión infinita el año que empieza para seguir haciendo camino juntos por las crestas y playas de nuestra isla”. Con estas palabras celebró en Instagram el especial aniversario junto a su pareja.