Nuevo disco de Kesha en 2012

Spandex On The Distant Horizon es el título del próximo disco de Kesha, del que ya podemos escuchar su primer single Only wanna dance with you.

Una vez más es gracias a las redes sociales que nos enteramos de la salida de un nuevo disco. En este caso es Dr .Luke, productor de Kesha, que respondiendo a través de Twitter a una fan curiosa anunció que tendríamos nuevo disco "antes de mayo". El nuevo trabajo de la cantante llevará por nombre Spandex On The Distant Horizon y ya podemos escuchar un avance con Only wanna dance with you.

Por su parte, la rubia explosiva nos ha confesado que quiere hacer un álbum cercano al rock'n' roll y al sonido de los 70, que es la música que más le ha influenciado, alejándose así del sonido electro que caracteriza sus dos últimos trabajos. Nos aclara con sus propias palabras: "quiero que mi siguiente disco sea algo experimental, me gustaría jugar con toda la música que escucho. Realmente quiero algo de guitarras y no me importaría incluir algo de blues".

Estamos seguros de que se trata de un trabajo arriesgado y personal que no dejará indiferente a sus seguidores.



Aquí puedes escuchar Only wanna dance with you, el primer avance de Spandex On The Distant Horizon: