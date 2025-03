El nuevo guiño nostálgico de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh

Amaia Montero va salpicando poco a poco sobre sus posibles nuevos proyectos no tan alejados de La Oreja de Van Gogh. Hace unas semanas, la artista compartía una imagen antigua junto a sus excompañeros, y ahora ha vuelto a tirar de nostalgia en sus redes sociales.

Montero ha querido revivir junto a sus fans una actuación muy especial que vivió junto a LODVG en México: su particular versión con la banda de la canción mexicana La de la mochila azul, de Pedro Fernández.

En el post que ha subido en Instagram, se ve a Amaia Montero cantando el tema con una gran sonrisa. Y es que para ella esta canción ocupa un bonito hueco en su corazón, tal y como ha explicado junto al vídeo.

"Mi canción preferida de pequeña. La cantaba una y otra vez sin parar y hace muchos años en México me vi en esta situación y no pude declinar la invitación a cantarla. Hoy me alegro mucho de haberlo hecho a pesar de mi timidez. LA DE LA MOCHILA AZUL", describe la cantante.

Parece que poco a poco Amaia Montero se está reconciliando con su pasado con La Oreja de Van Gogh, y que guarda un gran recuerdo de aquellos años en la banda de pop.