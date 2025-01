Leire Martínez opina sobre la vuelta de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh: "¿Que me va a revolver? Seguramente"

Amaia Montero enloquecía a los fans hace unos días al compartir en redes sociales una imagen de su época en La Oreja de Van Gogh, donde se la veía a ella junto al resto de músicos de la banda.

Y, poco después, se confirmaba lo que era un secreto a voces: un concierto de la primera vocalista con el grupo que la lanzó al estrellato, después de la salida de Leire Martínez. "Ya hay fecha y recinto cerrado", aseguraba el periodista Alberto Guzmán en el programa D Corazón de TVE.

Ahora, Leire se ha pronunciado sobre todo ello, empezando por la imagen tan viral que subió Montero a sus redes: "Honestamente, como ya he dicho muchas veces, hay guerras en las que no voy a entrar". "A veces hacemos cosas de las que luego nos arrepentimos. Todos, estoy hablando en general", añadía, intentando no apuntar a nadie.

La cantante también ha explicado que no entiende el motivo de la foto: "Además, ni sé los motivos por lo que lo ha hecho, ni conozco lo que hay detrás". "No le voy a dar una importancia que no tiene", ha insistido en su encuentro con la prensa.

Uno de los reporteros le preguntaba entonces por una posible vuelta de Amaia con la banda. De hecho, ya se habría confirmado, al menos, un concierto de La Oreja de Van Gogh con la primera vocalista, y Leire ha sido clara en su respuesta: "Podría ser, y honestamente, ¿que me va a revolver? Pues seguramente. Si te dijera que no te estaría mintiendo".

"Al final son sus decisiones, si ellos consideran que es lo mejor, así será. Yo ahí...", ha expresado la exvocalista de la banda. Por último, ha desvelado que no mantiene comunicación con sus antiguos compañeros, Pablo Benegas, Álvaro Fuentes, Xabi San Martín y Haritz Garde, desde que decidieron seguir caminos por separado.

Sobre su salida de La oreja de Van Gogh, Leire se lleva muchas cosas: "Hay que aprender a quitarle hierro a muchas cosas. Hay que cuidarse mucho a uno mismo y aprender a darte tu lugar tú misma, porque a veces si no te lo das tú, no te lo acaba dando nadie, y es muy importante".

Espera disco para este año, pero en solitario

Leire ya ha puesto en marcha una carrera en solitario, tal y como ella expresó en redes sociales, donde dijo que estaba componiendo con "grandes compañeros". Y espera que su primer disco en esta nueva etapa llegue este 2025: "No tengo prisa, porque quiero disfrutarlo, pero de momento va bien, yo creo que va a dar tiempo".

La cantante está descubriendo su faceta como compositora y se está dejando llevar: "Me están ayudando mucho a salir de esas inseguridades que a veces uno tiene".

"Usaré las canciones para hablar de mí, y eso implica muchas cosas. Pero, en general en mi vida, no quiero usar los temas como una venganza", ha dejado claro cuando le han preguntado sobre si hablará de lo que le ocurrió con La Oreja de Van Gogh.