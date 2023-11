Los artistas que han confirmado que no estarán en el Benidorm Fest 2024

Emoción a flor de piel ante el anuncio inminente de los nuevos concursantes del Benidorm Fest. La próxima edición arranca por todo lo alto desde Sevilla, donde se revelará el nombre de los artistas aprovechando la semana de los Latin Grammy 2023.

Es muy difícil adivinar a los seleccionados, aunque hay eurofans que se han atrevido a dar un paso adelante y lanzar sus primeras apuestas. Para ayudar, traemos algunos de los cantantes que ya han revelado en redes sociales que no estarán como aspirantes a representar a España en Eurovisión.

¡Te los contamos!

Julia Medina

Julia Medina era uno de los nombres que sonaba con más fuerza como concursante. Para evitar desilusiones, ha confesado en Instagram que no ha sido seleccionada. Sabíamos que se había presentado y ha preferido ahorrarle el mazazo a sus fans.

Ante una pregunta sobre su participación, ella ha contado que no está dentro. No hay que ponerse tristes porque la canción que enviaron la estrenarán el año que viene.

Kingdom

La banda K!ngdom era otra de las promesas de la edición. Le ha ocurrido lo mismo que a Julia y ha revelado que no han aceptado su candidatura.

"Nos estáis mandando un montón de mensajes diciendo que nos vemos hoy en Sevilla. No hemos sido seleccionados. Muchísimas gracias por todo el apoyo que nos habéis dado. Ha merecido la pena solo por poder llegar a personas tan guays como todxs vosotrxs", reflexiona.

Paula Koops

La artista emergente Paula Koops ha sido la protagonista de muchos rumores después que subiera un story cogiendo un tren a Sevilla, la ciudad en la que se anunciarán. No ha sido así y ella misma ha desmentido esto diciendo que solo va para animar a los nominados en los Latin Grammy.

"ai nonono. Me acabo de meter en twitter y estoy leyendo todo! la verdad que ilu el apoyo y lo que estoy leyendo, vamos muchisimos artistas por los grammys toda la semana, pero no me he presentado al benifest este año (aunque me encantaria)", ha subido.

Ani Queen

Ani Queen ha compartido en Twitter un fragmento de Penitente, la canción que presentaron. No ha habido suerte y no podremos escucharlo en directo en la gala.

Noelia Franco

La triunfita Noelia Franco ha confirmado que se presentó y no la han cogido. Ha subido el adelanto de la canción que enviaron y ha anunciado que sale el 24 de noviembre.

"Este es el tema que envié al #BenidormFest2024 y aunque no hemos tenido suerte de estar entre los seleccionados, podréis escucharla este 24 de NOVIEMBRE en todas las plataformas. Qué os parece? Atentos a los siguientes adelantos!", ha escrito.

Jony Dasvie

El cantante lugués Jony Dasvie, que estuvo en la preselección de San Marino para Eurovisión 2023, ha intentado entrar en el Benidorm Fest con Qué puedo hacer, una canción de la que ha compartido un fragmento de algo más de un minuto en su perfil de Twitter.

COLET

"Hoy me han dicho que NO estoy dentro del Benidorm Fest 2024. Solo quiero daros las gracias a todxs lxs Eurofans, medios y @eurospaincom por todo el apoyo antes, durante y después de LEI. Tenía muchísima HOPE en este tema. Pronto será vuestro. Gracias a vosotrxs existe HOPE💖", apuntó Colet en su perfil de Twitter sobre la canción de la que habló días antes en los medios.

La cantante, compositora y actriz, tercera clasificada de La Elección Interna 2024, define su canción HOPE como un tema inclusivo cuyo estribillo es un grito de todos.

¡Ahora queremos saber a los que sí entrarán!