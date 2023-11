Sigue en directo el anuncio de los candidatos del Benidorm Fest 2024: todos los detalles

Paula Koops desmiente haberse presentado

En los últimos días, se ha rumoreado con que una de las artistas emergentes más importantes del país, Paula Koops, era una de las escogidas porque había viajado a Sevilla. Sin embargo, ha desmentido haberse presentado.

"Me acabo de meter en twitter y estoy leyendo todo! la verdad que ilu el apoyo y lo que estoy leyendo, vamos muchisimos artistas por los grammys toda la semana 💔 pero no me he presentado al benifest este año (aunque me encantaria)", dice.