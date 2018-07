INCLUIDO EN NEVER BEEN BETTER

Olly Murs y Demi Lovato, separados por un muro en 'Up'

Olly Murs cuenta en su nuevo disco Never Been Better una colaboración con Demi Lovato. El tema, llamado Up, ya tiene videoclip donde podemos ver a los dos cantantes cantando a ambos lados de un muro que los separa.

@europa_fm | Barcelona | Actualizado el 17/07/2018 a las 20:22 horas