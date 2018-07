Paris Hilton y LMFAO: combinación explosiva para un próximo hit

Paris Hilton consigue todo lo que se le antoja: actriz, modelo, un reality propio en televisión donde otras chicas compiten por convertirse en su mejor amiga, su propio equipo de motos Blusens STX Europa FM, su propia línea de ropa, etc. Y por supuesto el mundo de la música no podía ser menos, en 2006 lanzó su primer álbum Paris con el que consiguió vender un millón de copias y ahora ha decidido preparar su segundo disco.

Paris declaró recientemente que se encontraba en el estudio junto a los chicos de LMFAO, con los que la hemos podido ver cantando en alguna de las actuaciones del grupo californiano. Aprovechando el éxito mundial que han tenido los singles de LMFAO como Party Rock Anthem o Sexy and I know it, la rica heredera ha querido que fuesen ellos los que colaborasen en su próximo single: "Hace poco grabé mi nuevo single con LMFAO y estoy muy emocionada, la música se está convirtiendo en algo muy grande". Además Paris Hilton contará con la colaboración de su amigo, el DJ Afrojack, con el que pretende conseguir un álbum de house increíble.

Aunque la carrera musical de Paris es bastante polémica, como todo en esta celebrity, estamos acostumbrados a que todo lo que toca se convierta en oro. Así que esta combinación explosiva junto a los chicos de LMFAO apunta a que será un éxito asegurado.